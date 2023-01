"Vợ tỷ phú công nghệ được cầu hôn trên máy bay" đẹp mặn mà sau sinh, gái son thua xa

Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996, nổi tiếng trên mạng xã hội khi được chồng "tỷ phú công nghệ" Hùng Đinh cầu hôn trên máy bay vào tháng 6 năm 2021. Cô từng làm MC, BTV dẫn dắt các chương trình tài chính, kinh tế như Money Weekly trên VTV24. Năm 2017, cô được vinh dự lựa chọn để tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump khi ông tới thăm Việt Nam hồi tháng 11.2017.

Cựu BTV VTV24 được nhận xét ngày càng đẹp mặn mà sau khi sinh con.

Vóc dáng quyến rũ của bà mẹ 1 con khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Gần đây, cô nàng gây chú ý khi chia sẻ quá trình giảm cân sau khi sinh con đầu lòng trên mạng xã hội. Thời điểm 3 tháng đầu thai kỳ, Hà My đã tăng tận 10kg khiến cô cảm thấy khá stress. Sau đó, cựu BTV VTV24 đã phải kiềm chế cảm giác thèm ăn để duy trì cân nặng ở mức ổn định hơn. Cô tâm sự: "Đấu tranh với sự thèm ăn không hề đơn giản, nhất là giai đoạn bầu bí, có nhiều loại hormones trỗi dậy khiến ta thèm ăn và hấp thụ nhanh lắm".

Dù có body thanh mảnh nhưng thời điểm 3 tháng đầu thai kỳ, cô tăng những 10kg.

Tuy nhiên, do đã có kinh nghiệm trong việc giảm cân từ khi đi thi hoa hậu nên Hà My đã kiểm soát tốt việc ăn uống nên sau khi sinh con xong, cô đã về dáng nhanh chóng. Cô tuân thủ quy tắc "calo in < calo out" bằng chế độ Eat Clean kết hợp tập luyện khoa học. Chỉ sau 7 ngày vòng eo 75cm của Hà My đã trở về 70cm.

Đối với những bạn nữ không có thời gian để chuẩn bị đồ ăn thì có thể cân nhắc các thương hiệu bán set ăn healthy nhưng Hà My nhấn mạnh: "Dù có tự nấu hay đặt đồ healthy thì quan trọng nhất là phải tính lượng calo in/out và chất dinh dưỡng có trong khẩu ăn có đủ: chất xơ + protein + tinh bột tốt (gạo lứt, bánh mì đen, yến mạch)".

Bên cạnh đó, uống nước cũng phải uống đúng cách. Cô bật mí, lượng nước cần uống mỗi ngày của mình là 2,4 lít bằng cách tính 0,4 lít x 10kg trọng lượng cơ thể. Hà My uống 300ml nước ấm sau khi ngủ dậy để làm sạch ruột, giúp tiêu hóa tốt và uống trước lúc đánh răng. Ngoài ra, cô chia đều lượng nước cần uống trước và sau khi ăn bữa trưa và bữa tối. "Uống nước trước khi ăn sẽ giúp no bụng, ăn ít. Uống sau khi ăn để giảm cảm giác thèm ăn đồ tráng miệng và uống trước khi đi ngủ buổi tối khoảng 300ml giúp ấm bụng, ngủ ngon và giảm cảm giác thèm ăn đêm", cô cho hay.

Hà My cũng không khuyến khích các bạn nữ giảm cân quá nhiều. Thậm chí, cô còn bật mí, thời điểm đi thi hoa hậu, cô chỉ nặng 62kg nhưng không hề đẹp vì nhìn như "màn hình phẳng". Bên cạnh đó, Hà My không ngại tiết lộ: "Diện bikini thì thí sinh hoa hậu nào cũng nhét thêm giấy vệ sinh vào trong áo ngực để hack dáng. Không nên để béo phì nhưng con gái có da có thịt vẫn là đẹp nhất", cô nói.

Hà My giải đáp các thắc mắc về việc giảm cân: "giảm cân bằng chế độ ăn là hiệu quả và bền vững nhất. Còn tập gym sẽ giúp vóc dáng săn chắc nhưng nó không chỉ giảm cả bắp tay, bắp chân mà cũng giảm luôn cả số đo vòng 1".

