“Vợ cũ Triển Chiêu” quá trẻ đẹp ở tuổi lục tuần nhờ tránh xa mạng xã hội

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019 16:11 PM (GMT+7)

Sau 25 năm, nhan sắc hiện tại của nàng Chu Chỉ Nhược vẫn rất ít thay đổi, thậm chí còn được nhận xét là ngày càng lên hương.

Nhan sắc của Châu Hải My thời trẻ.

Châu Hải My từng được khán giả yêu phim kiếm hiệp Kim Dung nhớ mặt đặt tên trong vai diễn Chu Chỉ Nhược trong bộ phim “Ỷ thiên đồ long ký”. Và đã 25 trôi qua nhưng nhan sắc thanh thoát, xinh đẹp và kiêu sa của nàng Chu Chỉ Nhược ngày nào vẫn rất ít thay đổi, thậm chí còn được nhận xét là ngày càng đằm thắm, lên hương.

Dù trong những thập niên 90 ở xứ Cảng Thơm, Châu Hải My từng được mệnh danh là một tượng đài nhan sắc nhưng lại không gặp may trong hôn nhân. Cô từng lên xe hoa năm 22 tuổi với Lữ Lương Vỹ. Anh là ngôi sao gốc Việt người Hoa nổi tiếng và thành công nhất Hong Kong. Anh sinh ra tại Chợ Lớn, Sài Gòn năm 1956. Sau này, anh được khán giả Việt Nam biết đến qua nhiều tác phẩm như: Bến Thượng Hải (1983), Tuyết sơn phi hồ… đặc biệt là vai Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên (1995).

Cô từng gây thương nhớ với những vai diễn cổ trang.

Sau đó, cô có trải qua sóng gió với vài mối tình nhưng đến nay, ở tuổi 53 cô vẫn lẻ bóng. Cuộc sống hiện tại của cô là vui vẻ, tự tại và làm những công việc mình yêu thích. Đặc biệt, nhan sắc của cô vẫn luôn là một ẩn số đối với người hâm mộ khi ngày càng trẻ trung, xuân sắc. Vậy bí quyết của mỹ nhân này là gì?

Tập thể dục mỗi ngày

Để cơ thể luôn được vận động là cách Châu Hải My rèn luyện vóc dáng. Trước đây, cô từng tập yoga nhưng do công việc quá bận rộn nên người đẹp đã gác lại bộ môn này. Thay vào đó, cô luôn di chuyển, đi bộ từ nhà cho đến công ty, trường quay. Châu Hải My tự nhận mình là người không thích hợp để ngồi một chỗ và không có thời gian tĩnh.

Cười nhiều nhất có thể

Cô luôn cố gắng tươi cười, vui vẻ mọi nơi, mọi lúc.

Trong một bài trả lời phỏng vấn trước đây, Châu Hải My từng bật mí, điều duy nhất giúp cô vẫn giữ được nét rạng rỡ, tràn đầy sức sống là cười thật nhiều. Cô luôn đón nhận mọi chuyện với tâm thế vui vẻ, lạc quan.

Thay đổi cách suy nghĩ về làm đẹp

Châu Hải My trong buổi chia sẻ bí quyết làm đẹp.

Có nhiều cách làm đẹp khác nhau nhưng quan trọng nhất là phụ nữ phải yêu bản thân mình, chủ động gìn giữ vẻ đẹp cơ thể của mình. Nên nhớ làm đẹp trước hết là vì bản thân, không phải vì bất cứ ai khác, để khi mỗi ngày đứng trước gương, tự bản thân cô cảm thấy “tôi đẹp” và tôi tự tin với điều đó. Nếu có nếp nhăn xuất hiện thì cũng không sao cả, chỉ càng cho thấy người phụ đó có nhiều trải nghiệm và phong phú nội tâm, chứ không cần sợ hãi vì thời gian xâm chiếm.

Món canh “thần dược”

Món canh ngân nhĩ là "thần dược" nhan sắc của mỹ nhân này.

Trong khi nhiều mỹ nhân khác thường dùng yến sào, hải sâm, cao lương mỹ vị để làm chìa khóa cho nhan sắc thì Châu Hải My lại trung thành với món canh thần dược từ ngân nhĩ và đu đủ nấu canh. Nước canh đu đủ và mộc nhĩ trắng này rất giàu dinh dưỡng. Thường xuyên uống có thể nuôi dưỡng cơ thể, làm đẹp da, ngăn ngừa các nếp nhăn xuất hiện sớm, duy trì làn da mềm mại và trì hoãn quá trình lão hóa. Nó cũng có thể chữa ho, ho khan…

Tránh xa mạng xã hội

Vì từng là nạn nhân của những lời miệt thị, body shaming của người xa lạ trên mạng nên Châu Hải My thừa nhận, cô muốn tránh xa những nơi tiêu cực đó.

