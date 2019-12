"Em bé Hà Nội" thừa nhận căng da mặt bằng chỉ, còn lại là tự nhiên

Thứ Hai, ngày 16/12/2019 05:00 AM (GMT+7)

NSND Lan Hương thừa nhận cô là người rất nhát và sợ đau nên không đủ dũng cảm để phẫu thuật thẩm mỹ.

NSND Lan Hương.

May mắn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên đầy kiêu sa, NSND Lan Hương là tượng đài nhan sắc của màn ảnh nhỏ từ trước tới nay. Nhưng cũng chính vì sự “lão hóa ngược” đó đã khiến cho cô nhiều lần dính phải nghi vấn dao kéo.

Lan Hương chia sẻ, theo thời gian thì dung mạo của cô đã ở tuổi 56 nên không thể trẻ trung, trong trẻo như ngày xưa. Chính vì điều đó, nhiều khán giả cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ.

Vì trang điểm và do hiệu ứng phầm mềm chụp ảnh khiến cho cô bị nghi ngờ dao kéo.

Dù việc “bàn tán” mình phẫu thuật thẩm mỹ không còn xa lạ với nghệ sỹ này. Cô chỉ khẳng định bản không hề "dao kéo" toàn bộ gương mặt như công chúng đồn đoán mà chỉ can thiệp hai má cho đỡ chảy sệ do tuổi già: "Chị Lan Hương nói lần cuối cùng là tìm cho chị thẩm mỹ nào nói cắt mắt cho chị, thẩm mỹ nào nói rạch mũi chị nhét gì đó vào và thẩm mỹ nào nói rạch môi của chị thì báo cho chị để chị kiện họ sẽ được một mớ tiền lớn đấy. Nhưng can thiệp cho 2 cái má đỡ đổ do tuổi già thì có đấy. Bẩm sinh môi dày phưỡn, hồi bé dỗi bị mẹ véo nói môi nặng hơn người. Xưa trang điểm phải che bớt", NSND Lan Hương cho biết.

Cô cho biết, ngời đời nhiều ngườ khen cô trẻ và xinh hơn lên phim, vào ảnh.

Mọi đường nét hoàn toàn tự nhiên, đặc biệt mắt, môi, mũi.

Người đẹp cũng giấu chuyện từng bọc răng sứ.

Hơn nữa, cô cũng tự nhận mình người rất nhát và sợ đau nên không đủ dũng cảm để phẫu thuật thẩm mỹ. "Em bé Hà Nội" cho biết: “Tôi khẳng định lại tin đồn, tôi không hề làm mắt, mũi như họ nói. Nhưng để cho mặt mình trông cân đối hơn, tôi cũng tác động một chút để có cơ săn chắc bằng da mặt, căng chỉ…”.

Phương pháp nâng cơ bằng chỉ như NSND Lan Hương sử dụng khá phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Nâng cơ bằng chỉ là việc sử dụng một sợi chỉ luồn 1 đầu sợi chỉ dưới da kéo căng nọng cằm, sau đó gắn đầu còn lại trên cốt mạc vùng má và trán. Lúc này, các sợi chỉ sẽ đóng vai trò như một chiếc “giá đỡ” giúp nâng toàn bộ vùng nọng cằm mang lại khuôn mặt thon gọn và sắc nét hơn. Ưu điểm của phương pháp này là nhanh gọn, mang lại hiệu quả ngay sau khi thực hiện.

Phương pháp nâng cơ bằng chỉ rất được nhiều phụ nữ trung niên lựa chọn.

Việc nâng cơ bằng chỉ, có 2 loại. Đó là chỉ tự tiêu và chỉ không tiêu. Mỗi loại có những ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Trước đây, trong nâng cơ thẩm mỹ, người ta hay dùng chỉ không tiêu. Tuy nhiên, theo bác sỹ Phan Quốc Anh cho biết: “Chỉ không tiêu như một vật thể lạ ở trong cơ thể, nếu khi nào cơ thể yếu, sức đề kháng giảm có thể xảy ra những biến chứng như: viêm nhiễm hay nếu lỡ cấy nông chỉ sẽ ăn vào da rất khó lấy ra, chỉ không tiêu thường có màu nên khi cấy vào da dễ lộ”.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/em-be-ha-noi-thua-nhan-cang-da-mat-bang-chi-con-lai-la-tu-nhien-104146...Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/em-be-ha-noi-thua-nhan-cang-da-mat-bang-chi-con-lai-la-tu-nhien-1041460.html