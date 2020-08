Mỹ nhân gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2020 với nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ"

Từ cô nàng có nhược điểm lưng hơi gù, Đặng Quỳnh Hoa đã có những bí quyết để có một vóc dáng hoàn hảo, đáng mơ ước.

Đặng Quỳnh Hoa gây chú ý với nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng.

Sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, trong trẻo và một vóc dáng chuẩn Đặng Quỳnh Hoa (sinh năm 2000) được xem là ứng cử viện nặng ký cho vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trong danh sách các ứng viên tham gia ứng tuyển, Quỳnh Hoa hiện đang nằm trong top thí sinh ấn tượng. Bởi không chỉ sở hữu nhan sắc được ví là “thần tiên tỷ tỷ”, cô còn có một vóc dáng chuẩn do chăm chỉ tập luyện.

Quỳnh Hoa cho biết: “Gym đã thay đổi cuộc sống của tôi. Dù bận rộn với việc học nhưng tôi vẫn dành thời gian để tập luyện. Mỗi tuần tôi tập 4 buổi với huấn luyện viên riêng và các buổi còn lại là tự tập. Thời lượng tập luyện từ 1-1,5 tiếng mỗi ngày”.

Từ nhược điểm body là hơi gù lưng, nay Quỳnh Hoa đã sở hữu vóc dáng chuẩn.

Với chiều cao 1,70m nhưng trước đây vốn ít vận động nên số đo của người đẹp 20 tuổi này không được chuẩn. Cô cũng tự nhận: “Trước đây, tôi hơi gù lưng nên nhìn vì thế dáng không được đẹp và cũng làm giảm chiều cao so với thực tế. Một phần do thói quen và do không hay hoạt động phần cơ phía lưng bả vai. Nhưng sau khi đến với gym mọi nhược điểm cơ thể đã được khắc phục”.

Nói về hình thể, hiện tại Quỳnh Hoa cho biết cô tự tin nhất là ở vòng hai thon gọn và săn chắc. Nhờ các bài tập plank, squat chuyên biệt mà cô đã sở hữu vòng eo dưới 60cm và hình thể cân đối.

Cô chăm chỉ tập gym đều đặn các ngày trong tuần để cải thiện vóc dáng.

Nhưng theo người đẹp gốc Hà Nội này, ngoài tập luyện thì chế độ ăn chiếm 70% thành công của việc thay đổi vóc dáng. Cô duy trì chế độ Eat Clean và xem đây là bí quyết duy trì nhan sắc, vóc dáng. Đây là chế độ ăn kiêng nằm trong top những chế ăn được ưa chuộng và hot nhất tại Việt Nam hiện nay. Eat Clean là một chế độ ăn mà trong đó thực phẩm sử dụng là những thực phẩm sạch, ít qua chế biết nên giữ được thành phần tự nhiên rất nhiều.

Sở hữu vóc dáng đẹp và nhan sắc nhẹ nhàng, cô đang được xem là ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cô hiện đang là sinh viên Blumountains Iter Hotel Management School tại Úc chuyên ngành quản lý khách sạn.

Quỳnh Hoa cho biết, chế độ ăn Eat Clean khuyến khích mọi người ăn các loại thức ăn toàn phần (thức ăn không qua chế biến hoặc chế biến cực ít) như ngũ cốc, trái cây, thịt nạc, sữa non, và các loại hạt cũng như chất béo lành mạnh. Chế độ ăn này yêu cầu bạn loại bỏ tất cả thức ăn chứa chất béo bão hòa, chất béo công nghiệp và thức ăn đã được chế biến sẵn. Đường, nước ngọt, rượu bị hạn chế tối đa.

Ngoài ra, cô cũng rất chăm chỉ uống nhiều nước, nhất là các loại nước ép trái cây để tăng cường vitamin cho cơ thể và giúp cấp nước, cấp ẩm để da luôn sáng mịn, ít nổi mụn.

Cô thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh để giảm mỡ, giảm cân.

