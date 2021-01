Hot girl Nha Trang chỉ cách độ vòng 3 lớn 100cm, chân không thô như cột đình

Thứ Ba, ngày 05/01/2021 00:55 AM (GMT+7)

Chỉ còn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán, hội chị em cần tranh thủ thời gian "độ" dáng.

Hoàng Mai tập luyện kiên trì để có vòng 3 tròn xoe.

Hoàng Mai là gương mặt hot mạng xã hội với lượt theo dõi lớn. Cô nhận được sự quan tâm lớn nhờ thường xuyên chia sẻ các tip tập luyện cho phái đẹp. Hoàng Mai sở hữu chiều cao 1,65m cùng số đo 3 vòng: 84-65-100cm. Hiện tại, cô đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang. Hoa Mai vừa là gymer vừa là người mẫu tự do.

Chia sẻ kỹ hơn về bí quyết để có vòng 3 siêu lớn, Hoàng Mai tâm sự: "Ở nhà mà muốn cải thiện vòng 3 thì tập ngay những động tác ngồi xổm hay còn được gọi với tên chuyên là squat, nâng đùi sau, vặn hông ngang với dây cường lực... Tất cả đều đánh thức vùng cơ vòng 3 và cơ đùi hiệu quả".

Vòng 3 là vị trí cơ thể lên số nhanh nhất khi kết hợp tập luyện cùng chế độ ăn hợp lý. Nhất là với phái đẹp, cơ thể nuột nà săn chắc giúp các nàng tự tin hơn trong việc mặc đồ ôm sát. Thân hình lý tưởng với chỉ số cơ thể đón Tết Nguyên Đán là mục tiêu lớn mà các nàng đang nhanh chóng thực hiện, cán đích kịp thời.

Hoàng Mai luôn luôn ghi nhớ câu nói "Có làm thì mới có ăn, có tập thì mới lên mông" động viên bản thân. Cô dành phần lớn thời gian ở phòng tập và đang chuyển hướng thành huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Những chia sẻ cụ thể về các bài tập của Hoàng Mai trên các trang mạng xã hội nhận được sự quan tâm lớn.

Thân hình gợi cảm của nàng hot girl.

Một trong những điều mà nhiều cô gái quan tâm chính là tập vòng 3 lên số nhưng đùi không to. Hoàng Mai chia sẻ cụ thể bài tập:

Hip Thrust: Bài tập đầu tiên là đẩy hông với máy hoặc với tạ. Theo thời gian, tăng dần độ khó khi nâng trọng lượng tạ và kéo dài thời gian tập luyện.

Hyperextensions – Bài tập gập người tập lưng dưới: Bài tập Hyperextension tác động đến nhóm cơ chính là cơ lưng dưới (Lower Back) và các nhóm cơ phụ gồm cơ đùi sau (Hamstrings), cơ mông (Glutes).

Inner Thigh Machine - Banh chân với máy :Nếu không muốn đùi quá to và cơ bắp phát triển lớn thì Inner Thigh Machine là bài tập tuyệt vời để chị em áp dụng với mục đích làm căng tròn vòng hông.

Donkey Kicks là bài tập tác động hoàn toàn cô lập vào vùng mông. Không đá chân quá cao, vì khi đá quá cao thì tác động nhiều hơn vào phần lưng dưới. Khi đá, gót chân luôn hướng thẳng lên trần nhà.

Về chế độ ăn: Cô gợi ý món ăn giảm cân, tăng cơ với cơm gạo lứt: "Gạo lứt có 4 loại, ở đây chúng ta sử dụng gạo lứt đỏ: là loại gạo được vun trồng sạch (không sử dụng thuốc trừ sâu). Sau quá trình xay xát, gạo sẽ được cho vào túi ép chân không. Đây là loại gạo rất tốt và phù hợp dành cho những người ăn chay, ăn kiêng mà vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng.

Những lưu ý khi sử dụng gạo lứt: Gạo lứt ăn rất cứng, cần phải nấu lâu mới chín. Khi ăn nhai kĩ ra nước mới nuốt, nếu không sẽ gây ra chứng khó tiêu. Gạo lứt chỉ có ích cho cơ thể nhưng với điều kiện là sạch, không chứa tồn dư chất hóa học, chất bảo quản. Chỉ nên sử dụng gạo lứt từ 2 – 3 lần/ tuần, bởi dùng thường xuyên không mang nhiều lại lợi ích, thậm chí còn gây phản tác dụng" - Hoàng Mai lưu ý cho những tín đồ của gym khi kết hợp ăn gạo lứt.

Cận cảnh siêu vòng 3 của nàng hot girl Nha Trang.

