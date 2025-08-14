Hoa hậu Trái Đất Campuchia được khen

Người đẹp Saran Kimlan đã được bổ nhiệm làm Hoa hậu Trái Đất Campuchia 2025. Cô đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Trái Đất 2025 tổ chức ở Philippines vào cuối năm nay. Hiện đã có 38 thí sinh được xác nhận tham dự cuộc thi.

Nhan sắc của Saran Kimlan nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Người đẹp có chiều cao ấn tượng, nhan sắc cá tính và hình thể khỏe khoắn. Cô có ưu thế biểu cảm, tạo dáng trước ống kính nhờ kinh nghiệm làm người mẫu.

"Vẻ đẹp của cô ấy ấn tượng, hiện đại và khỏe khoắn, phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Trái Đất", "Cô ấy thật xinh đẹp, gửi đến bạn tình yêu từ Philippines", "Cô ấy sẽ giúp Campuchia lần đầu lọt vào top ở Hoa hậu Trái Đất"... khán giả bình luận.

Saran Kimlan đến từ Phnom Penh, là người mẫu, diễn viên. Cô từng nhiều lần sang Việt Nam trình diễn thời trang. Người đẹp được nhận xét có khả năng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau trước ống kính.

Saran Kimlan từng tham dự Miss Cosmo Cambodia nhưng không giành thành tích. Dù vậy, cô đã để lại ấn tượng về sự chuyên nghiệp và sức hút trên sàn diễn.

Bên cạnh đó, Saran Kimla tích cực tham gia vào các dự án về môi trường ở quê nhà Campuchia. Cô cũng thể hiện thông điệp mạnh mẽ về môi trường trên trang cá nhân. Điều này được nhận xét phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất.

Thời gian gần đây, người đẹp tích cực tham gia dự án Kampot Saat 2025 triển khai ở tỉnh Kampot với mục tiêu nâng cao nhận thức về môi trường và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng nơi đây.

Campuchia chưa từng vào top tại Hoa hậu Trái Đất. Năm ngoái, đại diện Campuchia tại Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Rotha Phyadeth nhưng không giành thành tích.

Những năm gần đây, Campuchia đầu tư cho lĩnh vực sắc đẹp với nhiều cuộc thi được tổ chức quy mô lớn. Saran Kimlan được khán giả và các diễn đàn sắc đẹp đánh giá là ứng viên gây chú ý của khu vực Đông Nam Á tại Hoa hậu Trái Đất 2025. Đại diện Việt Nam ở cuộc thi năm nay là Trịnh Mỹ Anh. Cô là Á hậu 3 tại Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025.

Khán giả kỳ vọng với profile ấn tượng, Saran Kimlan lập thành tích cao cho Campuchia ở Hoa hậu Trái Đất 2025. Đương kim Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Australia - Jessica Lane. Cô có nhan sắc ngọt ngào, tuy nhiên được nhận xét mờ nhạt trong nhiệm kỳ. Những năm gần đây, vị thế của Hoa hậu Trái Đất đi xuống do gặp nhiều lùm xùm nên các người đẹp đăng quang ở cuộc thi này cũng bị giảm sức hút.