Diễm My 9x đẹp chói chang giữa biển nhờ body nuột nà dù không còn đôi mươi

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 10:45 AM (GMT+7)

Diễm My 9x nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng cho vẻ đẹp hình thể xuất sắc tuổi 31.

Diễm My 9x nóng bỏng hơn nắng mùa hè với dáng chuẩn đẹp nhiều đường cong.

Mới đây, Diễm My 9x đăng tải một số hình ảnh trên trang cá nhân và nhận được nhiều phản hồi tích cực của cư dân mạng. Người đẹp sinh năm 1990 diện thiết kế monokini màu da cam rực rỡ. Trang phục có chi tiết cut-out cũng như những phần vải may xuyên thấu gợi cảm tôn tối đa lợi thế vóc dáng. Cư dân mạng bình luận: "Xinh quá chị", "body siêu đẹp", "nóng bỏng thật", "xinh lung linh",...

Diễm My 9x đẹp nuột nà với những đường cong nữ tính.

Hiện tại, Diễm Mỹ 9x đã 31 tuổi nhưng chẳng những cô không già đi mà ngày một đẹp rạng rỡ. Không phải vô cớ khi phái đẹp thường sợ bước tới tuổi đầu 3 bởi khi đó quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, ảnh hưởng lớn đến sắc vóc. Để duy trì nét đẹp bền bỉ, Diễm My 9x chăm sóc toàn diện cho bản thân với phương pháp tập luyện và ăn uống khoa học.

Đánh đấm như nam giới

Một số bộ môn Diễm My 9x luyện tập là kick boxing, gym và yoga. Việc tập đa dạng giúp người đẹp phát triển thể lực một cách toàn diện, đốt cháy calo hiệu quả đồng thời không cảm thấy việc luyện tập nhàm chán.

Người đẹp tập đa dạng các môn như kick boxing, gym, yoga,... để giữ dáng

Một số người vẫn quan niệm chỉ nam giới mới tập kick boxing bởi những động tác đánh, đấm dường như không phù hợp với phái đẹp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là bộ môn được các người đẹp yêu thích vì giúp giải phóng nhiều năng lượng, rèn luyện khả năng tự vệ. Hơn nữa, chế độ tập sẽ dựa trên tình trạng sức khỏe và đặc điểm thể lực của các cô gái.

Diễm My 9x chăm chỉ rèn luyện yoga chẳng những tốt cho thể chất mà cả tinh thần.

Còn gym là phương pháp rèn luyện phổ biến. Diễm Mỹ 9x thường tập chạy trên máy cũng như tập cùng các thiết bị có sẵn tại phòng tập. Cùng với đó, người đẹp dành thời gian tập yoga. Nhìn bề ngoài, yoga có vẻ khó đạt được hiệu quả tiêu hao calo như gym hay kick boxing nhưng nguyên lý của yoga không giống hai bộ môn trên. Yoga hướng tới điều hòa năng lượng, cân bằng từ bên trong.

Ngoài ra, mỗi sáng Diễm My 9x thường dậy sớm và chạy bộ rèn luyện thể chất.

Cùng với đó, Diễm My 9x tham gia các cuộc thi, chương trình chạy bền để nâng cao thể lực, thay đổi không gian tập luyện. Mỗi sáng, cô thường dậy lúc 6h30 và chạy bộ. Ngoài ra, cô còn dành thời gian bơi lội. Có thể thấy, Diễm My 9x có niềm đam mê với vận động. Điều này chẳng những giúp nâng cao sức khỏe mà còn mang lại cho người đẹp vóc dáng chuẩn.

Không bỏ bữa, ăn uống healty

Cùng với chế độ luyện tập, Diễm My 9x áp dụng thực đơn ăn uống khoa học.

Là người của công chúng, Diễm My 9x bận rộn với nhiều công việc. Cô không ăn kiêng quá khắt khe mà áp dụng chế độ ăn lành mạnh, khoa học. Trước khi có được phương pháp ăn uống khoa học này, Diễm My 9x cũng giống như nhiều cô gái khác nhịn để giảm cân.

"Để My bật mí cho cả nhà một bí mật nha! Hồi nhỏ My hâm mộ mấy chị người mẫu mình dây lắm nên học đòi nhịn ăn, nhịn uống để ốm như mấy chị. Mà nhịn được 2 ngày say sẩm mặt mày, đi đứng không vững. Lúc đó mới nhận ra nhịn ăn chỉ có đổ bệnh thôi chứ không ốm nổi đâu" - cô bày tỏ.

Không nên bỏ bữa vì cách giảm cân này phản khoa học, có hại có sức khỏe.

Ngày nào cô cũng ăn đủ các bữa, khi đi quay về mệt sẽ có thêm bữa xế dinh dưỡng. Người đẹp từng chia sẻ: "My hầu như không bỏ bữa để giảm cân vì như thế mình sẽ không có đủ năng lượng để làm việc một ngày dài. Thay vào đó sẽ là bữa ăn healthy có đầy đủ chất dinh dưỡng. Có những thời điểm My hạn chế đồ ăn có đường còn tinh bột sẽ chọn những loại có lợi như yến mạch, quinoa, khoai lang... Bữa ăn healthy không những đủ chất cung cấp năng lượng, cân bằng cơ thể mà còn giúp cải thiện làn da nữa".

Bữa sáng, Diễm My 9x thường ăn khoai lang hoặc trứng luộc. Buổi trưa người đẹp ăn salad. Buổi tối cô sẽ không ăn tinh bột như cơm, mì, miến thay vào đó là một chén súp và bổ sung thêm trái cây.

Người đẹp không bỏ bữa mà ăn đủ, ăn lành mạnh để có năng lượng mà không béo.

