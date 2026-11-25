Hôm 24/11, kênh YouTube chuyên về bất động sản Building Tab gây chú ý khi đăng đoạn video nói về giá trị thương mại của tòa nhà tại khu Sinsa-dong, quận Gangnam, Seoul, do vợ chồng Rain - Kim Tae Hee sở hữu.

Theo phân tích của Building Tab, bất động sản này nằm ở khu vực nhà ở dân cư loại hai - là loại thường bị khống chế chiều cao/diện tích xây dựng, tuy nhiên vẫn có hệ số sử dụng đất lên tới 281%. Nhờ vậy, tòa nhà có lợi thế hơn khoảng hai tầng sàn so với các nhà xây mới, theo tiêu chuẩn hiện tại. Việc có thêm diện tích sử dụng đồng nghĩa Rain thu được khá nhiều tiền thuê mặt bằng hàng tháng trên cùng một khuôn đất, tăng giá trị thương mại của tòa nhà.

Rain mua tòa nhà vào tháng 2/2024, giá ban đầu 15,9 tỷ won. Giá thị trường hiện tại được định trên 16 tỷ won (khoảng 288 tỷ đồng) - theo Nate. Tuy nhiên, đây không phải là tài sản duy nhất của vợ chồng Kim Tae Hee.

Tòa nhà tại khu Sinsa-dong giúp Rain 'kiếm bộn'. Ảnh: Osen

Truyền thông Hàn Quốc gọi Rain - Kim Tae Hee là tỷ phú bất động sản trong giới nghệ sĩ bởi họ quan tâm đầu tư địa ốc từ thời trẻ. Sau khoảng hơn một thập kỷ, cả hai đã nắm giữ khối tài sản đồ sộ.

Ngoài tòa nhà kể trên, cặp sao còn có tòa nhà ở Ga Gangnam (Seoul), mua 2021 giá 92 tỷ won, hiện được định giá 140 tỷ won (2.500 tỷ đồng). Tòa nhà siêu đắc địa ngay sát ga tàu điện ngầm Gangnam, được cho thuê ổn định, thu về hơn 200 triệu won mỗi tháng (khoảng 3,6 tỷ đồng).

Họ cũng sở hữu biệt thự cao cấp tại Irvine (California, Mỹ), được mua 2019 với giá gần ba tỷ won (khoảng 40-55 tỷ đồng). Biệt thự phục vụ nghỉ dưỡng gia đình và việc học tập của các con cặp sao tại Mỹ. Tại Hàn, Rain - Kim Tae Hee sống ở biệt thự cao cấp Hannam-dong, khu nhà giàu Itaewon. Giá trị biệt thự hiện ước tính 15 tỷ won (270 tỷ đồng).

Trước đó, cặp vợ chồng nổi tiếng từng nhiều lần có các thương vụ mua bán lãi lớn, ví dụ mua tòa nhà Cheongdam-dong mua năm 2008 giá 16,8 tỷ won, bán năm 2021 được 49,5 tỷ won, lãi ròng hơn 32,7 tỷ won (600 tỷ đồng). Một tòa nhà khác ở Yeoksam-dong được họ mua năm 2014 giá 13,2 tỷ won, bán năm 2021 thu về 20,3 tỷ won, lãi ròng 7,1 tỷ won (130 tỷ đồng).

Theo TatlerAsia cuối 2025, tổng khối tài sản kết hợp của Rain - Kim Tae Hee, bao gồm bất động sản, cổ phiếu, tiền mặt và doanh thu hoạt động nghệ thuật có thể lên tới 1.600 tỷ won (2.900 tỷ đồng).

Rain và Kim Tae Hee. Ảnh: Nate

Rain kết hôn với Kim Tae Hee năm 2017, có hai con gái. Đến nay, hôn nhân của hai người hạnh phúc. Từ khi con đi học, Kim Tae Hee đa phần ở Los Angeles (Mỹ) với con, thi thoảng Rain sang thăm vợ con.

Rain là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh có tuổi thơ khó khăn, nghèo túng, trước khi trở thành ngôi sao được khán giả mến mộ. Ngày 24/4, Rain kỷ niệm 20 năm gia nhập showbiz. Anh hiện tích cực phát triển sự nghiệp với vai trò từ ca sĩ, diễn viên, dancer đến CEO công ty giải trí do anh sáng lập. Sau khoảng 4 năm vắng bóng trên mặt trận đĩa đơn, Rain phát hành ca khúc FEEL IT vào tháng 5/2026 và góp mặt ở các sân khấu lễ hội âm nhạc lớn, show truyền hình...

Kim Tae Hee - là một trong các ngọc nữ của màn ảnh Hàn, bắt đầu nổi tiếng từ giữa những năm 2000. Tên tuổi cô gắn liền với loạt phim Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris, Hi Bye Mama... Những năm gần đây, cô chủ yếu dành thời gian cho gia đình. Năm 2025, cô góp mặt trong series hành động - gián điệp Butterfly (chiếu trên tvN và Amazon Prime Video.