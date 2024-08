Vì sao đấu giá đất Hoài Đức kéo dài 19 tiếng, xuyên đêm tới rạng sáng?

Chưa cao hơn so với mặt bằng?

Phiên đấu giá 19 thửa đất tại thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã kết thúc sáng 20/8, song dư âm của nó vẫn rất nóng, không chỉ bởi giá trúng một số lô cao gấp gần 20 lần khởi điểm mà còn bởi thời gian kéo dài hơn 19 tiếng, từ 9h sáng 19/8 đến 4h30 sáng 20/8 mới kết thúc.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Chí Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức, cho biết, tại thời điểm đấu giá có hơn 500 khách hàng tham gia với hơn 1.000 hồ sơ đăng ký.

Theo ông Hiệu, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất của địa phương đều được quy hoạch gần các khu vực các "tuyến đường khung" trên địa bàn để đảm bảo được nguồn thu và thực hiện các dự án có hiệu quả.

Lý giải về việc phiên đấu giá 19 lô đất kéo dài đến 4h30 ngày hôm sau với 9 vòng đấu giá mới kết thúc, ông Hiệu cho rằng, trước hết do người tham gia đấu giá đông. Ngoài ra, phương án đấu giá là 6 vòng bắt buộc sau đó mới xét kết quả trúng đấu giá.

“Theo Luật Đấu giá tài sản thì có nhiều hình thức đấu giá và số vòng tối đa khi tiến hành đấu giá, do đơn vị có tài sản và đơn vị tư vấn xây dựng, nhằm đảm bảo không có tiêu cực xảy ra”, ông Hiệu nói.

Về việc phê duyệt giá khởi điểm, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức cho hay, được thực hiện theo Nghị định 12 của Chính phủ về giá đất, đảm bảo tránh tiêu cực.

Tức là, phiên đấu giá phải thực hiện 6 vòng bắt buộc, mỗi bước giá 6 triệu, đến vòng thứ 7 mới xác định giá trúng. Do đó, giá trúng tối thiểu là hơn 37 triệu đồng/m2. Hay nói cách khác, giá thấp nhất để trúng đấu giá là hơn 37 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm 7,3 triệu đồng/m2 là để xác định tiền đặt cọc.

Sau hơn 19 tiếng, phiên đấu giá 19 thửa đất thuộc xã Tiền Yên, Hoài Đức (Hà Nội) kết thúc. Đây là phiên đấu giá đặc biệt, khi kéo dài từ 9h ngày 19/8 đến 4h30 sáng 20/8 mới xong. Ảnh: Hồng Khanh

Về khu đất tại thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên, vị này đánh giá, là một trong những dự án được quy hoạch tốt nhất. Theo quy hoạch phân khu có đường vành đai 4. Xung quanh có trường học, có dự án cây xanh, thể thao. Tại đây, gần như lô đất nào cũng có 2 mặt tiền, mặt trước là đường giao thông, mặt sau là đường nội bộ.

Trước ý kiến cho rằng, giá trúng của nhiều lô đất ở mức cao, ông Hiệu cho biết, qua tìm hiểu thì so với mặt bằng giá đất ở các xã xung quanh như An Thượng, An Khánh, Vân Canh… thì giá trúng tại phiên đấu giá 19 lô đất là "chưa cao hơn".

Vừa rời “sàn”, đất đấu giá được rao bán chênh 600 triệu đồng/lô

Ghi nhận của PV VietNamNet, gần khu đấu giá 19 lô, thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên, đã xuất hiện nhiều sàn giao dịch. Thậm chí, nhiều môi giới dựng ô, kê bàn ghế tư vấn, mời chào khách ngay giữa khu đất đấu giá.

Giá chênh các lô đất tại đây dao động từ 250-600 triệu đồng/lô, tùy vị trí. Như 2 lô thuộc LK03 đang gửi bán chênh 600 triệu đồng/lô. Lô LK03-*, giá trúng là 97,3 triệu đồng/m2, nhà đầu tư bán chênh 250 triệu đồng. Như vậy, tính cả tiền chênh lô này có giá khoảng 100 triệu đồng/m2…

Biển quảng cáo, điểm mua bán bất động sản cạnh khu đất vừa đấu giá tại Lòng Khúc, Tiền Yên, Hoài Đức. Ảnh: Hồng Khanh

Đối với giá chênh khác nhau của các lô, một môi giới lý giải, một phần do vị trí nhưng cũng do nhà đầu tư đấu được lô đất với giá trúng rẻ hơn.

“Như 2 lô thuộc LK03, chênh 600 triệu đồng do trúng đấu giá 91,3 triệu đồng/m2, trong khi lô bên cạnh giá trúng là 97,3 triệu đồng/m2. Tính chung đến giá cuối cùng thì các lô đều có giá tương đương nhau”, môi giới này lý giải.

Khảo sát cho thấy, nhà đất khu vực Tiền Yên (Hoài Đức) đang được rao bán ở mức trung bình 43 triệu đồng/m2. Giá đất các xã lân cận cũng ở ngưỡng tương tự, như Vân Côn 41 triệu đồng/m2...

Theo một số nhà đầu tư, môi giới, giá đất thổ cư xung quanh khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức đang ở mức 80 triệu đồng/m2 đối với đất mặt đường, trong khi mặt ngõ ở mức 40-50 triệu đồng/m2.

