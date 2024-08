Giới đầu tư đánh giá việc hàng nghìn hồ sơ tham gia đấu giá 68 lô đất nền tại Thanh Oai không phản ánh đúng tình hình giao dịch của thị trường đất nền hiện nay. Theo Bộ Xây dựng, số liệu báo cáo từ 60/63 Sở Xây dựng các địa phương cho biết 124.991 giao dịch đất nền thành công trong quý 2/2024. Theo đó, lượng giao dịch đất nền bằng 127,9% so với quý 1/2024 và bằng 185,8% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ, đất nền trong quý 2/2024 là 14.106 căn/nền (nhà ở riêng lẻ có 7.045 căn; đất nền có 7.061 nền), tương đương 73% so với Quý 1/2024 (lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ, đất nền trong quý 1/2024 là 19.323 căn/nền, trong đó: nhà ở riêng lẻ có 8.468 căn, đất nền có 10.855 nền).