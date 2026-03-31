Từ ngày 1-4, các hãng hàng không Việt Nam sẽ cắt giảm những đường bay nào?

Xung đột Trung Đông đang tạo cú sốc cung-cầu ngắn hạn cho thị trường năng lượng, đẩy giá nhiên liệu bay Jet A-1 tăng nhanh và biến động mạnh, trực tiếp làm phình chi phí khai thác của các hãng hàng không Việt Nam. Giá Jet A-1 bình quân thị trường Singapore tháng 3-2026 được xoay quanh 190-200 USD/thùng, thậm chí đã chạm 234,34 USD/thùng (24-3), trong khi premium vật lý vượt 30 USD/thùng, đỉnh 39,6 USD/thùng.

Các hãng hàng không Việt Nam đã lên kế hoạch cắt giảm 10-20% số chuyến bay trong Quý II/2026 và có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh sản lượng khai thác nếu giá nhiên liệu duy trì mức cao kéo dài

Áp lực còn đến từ chi phí lọc dầu, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và gián đoạn nguồn cung khi một số nhà máy giảm công suất, khiến tổng chi phí nhiên liệu duy trì ở mức cao. Ngắn hạn, nguồn cung trong nước chỉ đảm bảo đến trung tuần 4-2026; sau đó, khả năng phải nhập/mua với giá giao ngay ở mức rất cao là hiện hữu. Vì vậy, từ tháng 4-2026, các hãng hàng không Việt Nam buộc phải tái cơ cấu mạng bay, điều chỉnh tải cung ứng và tối ưu đội máy bay để bảo toàn dòng tiền và hiệu quả kinh doanh, thay vì ưu tiên mở rộng sản lượng.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đã chính thức dừng các đường bay Cát Bi - Buôn Ma Thuột, Cát Bi - Cam Ranh, Cát Bi - Phú Quốc, Cát Bi - Cần Thơ, TPHCM - Vân Đồn, TPHCM - Rạch Giá, TPHCM - Điện Biên từ ngày 1-4-2026.

Tùy theo diễn biến tình hình, dự kiến với mức giá nhiên liệu dao động từ 160-200 USD/thùng, Vietnam Airlines dự kiến cắt giảm khoảng hơn 700-1.700 cặp chuyến bay/tháng tùy kịch bản trong Quý II/2026 (tương ứng mức hủy 10-20%). Theo đó, quốc tế hủy 4%-18% và nội địa hủy 12%-26%.

Trong đó, đối với quốc tế sẽ cắt giảm xen kẽ, cố gắng tối đa giữ slot lịch sử và duy trì hiện diện tại các thị trường đang khai thác; đối với nội địa sẽ dừng khai thác các đường bay không có hiệu quả dài hạn; duy trì tần suất hiện diện tối thiểu với các đường bay không bù đắp được chi phí khai thác và cắt hủy các ngày khai thác thấp điểm, khung giờ xấu.

Vietjet đã có kế hoạch cắt giảm 18% tổng sản lượng khai thác trên toàn mạng bay so với kế hoạch (nội địa giảm 22% và quốc tế giảm 11%) trong tháng 4-2026, một số đường bay sẽ điều chỉnh như: Hà Nội - Cam Ranh 25 chuyến/tuần (giảm 24 chuyến), Hà Nội - Buôn Ma Thuột 14 chuyến/tuần (giảm 14 chuyến), TPHCM - Cát Bi 35 chuyến/ tuần (giảm 25 chuyến), TPHCM - Thọ Xuân 21 chuyến/ tuần (giảm 28 chuyến), Đà Nẵng - Singapore 10 chuyến/ tuần (giảm 4 chuyến), TPHCM - Bangkok 18 chuyến/tuần (giảm 10 chuyến)...

Trước tình hình giá nhiên liệu chưa có dấu hiệu giảm và được dự báo có xu hướng duy trì giá cao kéo dài, Vietjet có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh sản lượng khai thác cho phù hợp trong các tháng tiếp theo.

Sun PhuQuoc Airways tiếp tục duy trì quy mô khai thác hiện tại với 60 chuyến/ngày và đã chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp nhiên liệu để bảo đảm nguồn cung đến hết tháng 4-2026. Dự kiến với tình hình hiện tại, khả năng các hãng cũng sẽ phải điều chỉnh kế hoạch để bảo đảm tối ưu hoạt động khai thác cũng như hiệu quả kinh doanh.

Bamboo Airways dự kiến sẽ chỉ có thể khai thác với tần suất 15-17 chuyến/ngày (giảm hơn 50% so với hiện tại 35-36 chuyến/ngày) từ tháng 4-2026; tập trung khai thác đi/đến Quy Nhơn (UIH) và trên đường bay trục chính.

Vietravel Airlines với quy mô đội máy bay nhỏ, dự kiến vẫn duy trì khai thác trên các đường bay hiện hữu trong tháng 4-2026 với 2 máy bay cùng tần suất 12-14 chuyến/ngày. Từ cuối tháng 4-2026, với tình hình bình ổn hơn và dự kiến có thêm 2 máy bay nữa để phục vụ cao điểm 30-4, 1-5 và hè 2026, hãng sẽ khai thác 28-30 chuyến/ngày.

Pacific Airlines có kế hoạch cắt giảm tần suất vào các giai đoạn/ngày khai thác thấp điểm và khung giờ xấu, dự kiến giảm 8-30% tải cung ứng trong Quý II/2026, bắt đầu từ tháng 4-2026 và sẽ điều chỉnh tiếp trên cơ sở tình hình thị trường và biến động giá nhiên liệu.