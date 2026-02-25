Phó Thủ tướng: Sẽ thuê tổng giám đốc, kể cả người nước ngoài tại doanh nghiệp nhà nước

Sáng 25/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Chương trình thực hiện Nghị quyết 79, 80.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, chương trình hành động đã thể chế hóa đầy đủ và đồng bộ các chủ trương chiến lược của Đảng, đảm bảo nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, chương trình hành động cũng tạo hành lang pháp lý để bố trí nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện các nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ phải làm, phân công cho các cơ quan chủ trì, có lộ trình và sản phẩm cụ thể.

"Tổng cộng có 230 nhiệm vụ được thiết kế trong chương trình hành động của Chính phủ. Theo đó, Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước có 99 nhiệm vụ và Nghị quyết 80 về văn hóa có 131 nhiệm vụ", Phó Thủ tướng nói.

Về Nghị quyết 79, theo Phó Thủ tướng, trong chương trình hành động, với nhóm nguồn lực đất đai, tài nguyên, xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Rà soát, sửa đổi Luật Đất đai hướng tới phân cấp mạnh mẽ, cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, lãng phí. Số hóa, làm sạch và liên thông toàn bộ hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc. Tiến hành thăm dò, thống kê toàn diện khoáng sản quốc gia để điều phối thống nhất. Lập quy hoạch tích hợp không gian ngầm với quy hoạch đô thị hiện đại. Hoàn thiện pháp luật về điều tra cơ bản, khai thác dầu khí và năng lượng điện gió ngoài khơi…

Với nhóm nguồn lực tài sản kết cấu hạ tầng, xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Hoàn thiện đồng bộ chính sách về quản lý, sử dụng và khai thác các loại tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Hoàn thiện các quy định pháp luật về xây dựng (liên quan tới định mức, đơn giá, cách tính toán chi phí xây dựng) đối với các dự án có tính chất "đa ngành, đa mục tiêu". Nghiên cứu cơ chế đầu tư hạ tầng trạm đỗ thông minh theo hướng khuyến khích và ưu đãi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) để phát triển hệ thống hạ tầng mặt đất cho kinh tế tầm thấp…

Nhóm nhiệm vụ về nguồn lực ngân sách nhà nước, xác định sẽ: Áp dụng các loại thuế mới liên quan đến tài sản, mức phát thải carbon theo thông lệ quốc tế. Thiết lập nguyên tắc hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thu ngân sách. Rà soát, hoàn thiện pháp luật quản lý đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng, giải ngân vốn đầu tư công. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu nợ công liên thông giữa Trung ương và địa phương…

Nhóm nguồn lực Dự trữ quốc gia, Quỹ Tài chính ngoài ngân sách và vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chương trình hành động xác định các nhiệm vụ cụ thể: Rà soát danh mục hàng hoá và củng cố hệ thống kho tàng dự trữ quốc gia. Ban hành cơ chế đặc thù, linh hoạt trong luân chuyển, xuất cấp hàng dự trữ ứng phó khẩn cấp; cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tham gia một số hoạt động dự trữ quốc gia theo nguyên tắc thị trường.

Theo Phó Thủ tướng, sẽ sáp nhập, giải thể dứt điểm các quỹ tài chính ngoài ngân sách hoạt động kém hiệu quả, trùng lặp. Ủy thác việc quản lý quỹ tài chính nhà nước cho các tổ chức ngân hàng, công ty tài chính chuyên nghiệp. Không hình thành mới các quỹ ngoài ngân sách trừ trường hợp cực kỳ cấp bách…

Phó Thủ tướng nêu rõ, về nhóm nhiệm vụ về đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước, xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiện đại theo tiêu chuẩn OECD. Đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý theo rủi ro. Đổi mới cơ chế đánh giá hiệu quả doanh nghiệp bằng kết quả cuối cùng, thay vì đánh giá từng thương vụ đơn lẻ. Cho phép hình thành quỹ cổ phiếu thưởng để thu hút, giữ chân người lao động có trình độ cao về chuyên môn, quản lý, có đóng góp lớn cho doanh nghiệp. Nghiên cứu cơ chế thưởng tại doanh nghiệp theo tỉ lệ đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Thí điểm thuê giám đốc, tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước, kể cả người nước ngoài.

Nhóm nhiệm vụ về cơ cấu lại vốn và phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước, xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Có cơ chế chính sách đặc thù cho phép doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt được sử dụng toàn bộ nguồn thu từ thoái vốn để tái đầu tư. Ban hành cơ chế cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam tham gia xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường. Xây dựng cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nhằm tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia…