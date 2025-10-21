Taylor Swift, Pokémon và cuộc đổ xô săn thẻ bài tại Mỹ

Thẻ bài gây sốt trở lại

Giữa kỷ nguyên kỹ thuật số, người tiêu dùng – đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z – đang tìm về những thú vui mang màu hoài niệm. Những tấm thẻ Pokémon, cầu thủ NFL hay thậm chí là hình Taylor Swift không chỉ là món đồ sưu tầm, mà còn là “liều thuốc tinh thần” giúp họ quay lại thời vô tư của tuổi thơ.

Theo hãng nghiên cứu Circana, doanh số thẻ bài chiến lược (không bao gồm thể thao) tăng tới 103% từ đầu năm 2025 đến tháng 8, trong khi thẻ bài văn hóa đại chúng và thể thao cũng tăng 48%. Target cho biết doanh thu từ danh mục này đã tăng gần 70% so với năm ngoái, dự kiến cán mốc 1 tỷ USD trong năm nay. Walmart cũng ghi nhận mức tăng 200% trên nền tảng trực tuyến, riêng thẻ Pokémon tăng gấp hơn 10 lần.

“Chúng tôi coi thẻ bài là một danh mục quà tặng nóng cho mọi lứa tuổi,” ông Rick Gomez – Giám đốc thương mại của Target – chia sẻ. “Mỗi tuần mùa lễ, chúng tôi đều tung ra những bộ thẻ mới để giữ sức nóng.”

Điều thú vị là, phần lớn người mua không còn là trẻ nhỏ. Nhiều người trưởng thành sưu tầm thẻ như một cách “đầu tư cảm xúc” – và thậm chí cả đầu tư tài chính.Theo Circana, khoảng 19% người trưởng thành cho biết họ đã mua thẻ Pokémon cho chính mình trong nửa đầu năm, cho thấy xu hướng “tự thưởng” đang thắng thế hơn là mua làm quà tặng.

Một số nhà sưu tầm coi thẻ bài như tài sản thay thế. Chỉ số Card Ladder cho thấy giá trị thẻ Pokémon đã tăng tới 3.821% kể từ năm 2004. Tuy nhiên, để tránh tình trạng đầu cơ, nhiều cửa hàng đã áp dụng giới hạn “mỗi khách chỉ được mua 2 gói.”

“Pokémon giống như một loại hàng hóa đặc biệt. Pikachu không thể dính chấn thương hay scandal,” Matthew Winkelried, Giám đốc hãng Bleecker Trading tại New York ví von.

Thẻ bài của trò chơi “Magic” được tìm thấy trong một cửa hàng nơi diễn ra giải đấu “Magic”.

Thẻ bài có thực sự là “vàng mới” của ngành đồ chơi?

Khác với hầu hết danh mục đồ chơi vốn phụ thuộc mùa lễ, thẻ bài bán đều quanh năm. “Chúng tôi thấy doanh số ổn định cả tháng 3 hay tháng 7, không chỉ vào Giáng sinh,” chuyên gia Juli Lennett của Circana nói. “Điều này khiến nó trở thành mặt hàng chiến lược giúp các nhà bán lẻ giảm rủi ro mùa vụ.”

Target và Walmart đều đã mở rộng không gian trưng bày, tạo khu vực riêng và tăng cường “drop” độc quyền. Pokémon tiếp tục là “át chủ bài” khi trở thành thương hiệu đồ chơi đầu tiên tại Mỹ vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu trong năm 2024. Bên cạnh đó, thẻ thể thao, đặc biệt là NFL và WNBA cũng đang thu hút giới trẻ, nhất là các bé gái.

Sự kiện World Cup 2026 sắp tới tại Mỹ, Canada và Mexico được dự đoán sẽ thổi bùng cơn sốt sưu tầm mới với các ngôi sao bóng đá. “Ít nhất 4-5 cầu thủ sẽ trở thành hiện tượng thẻ bài,” chuyên gia Jason Howarth của Panini America dự đoán.

Sau thời kỳ khủng hoảng vì sản xuất quá mức thập niên 1990, thị trường thẻ bài đã hồi sinh mạnh mẽ nhờ ba yếu tố: hoài niệm, cộng đồng và tiềm năng đầu tư. Với nhiều người, việc trao đổi thẻ hay tham gia các buổi chơi Pokémon, Magic: The Gathering mang lại cảm giác gắn kết mà thế giới ảo khó thay thế.

Các nhà bán lẻ lớn như Target đang hướng đến mở rộng đối tượng người mua, không chỉ về độ tuổi mà cả giới tính. “Chúng tôi muốn biến thẻ bài thành món quà cho tất cả mọi người,” ông Rick Gomez nói. Và rõ ràng, từ NFL đến Pikachu, thị trường này đang trở thành “mảnh đất vàng” mới của ngành bán lẻ Mỹ.