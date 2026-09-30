Ông Lê Thái Sâm trở lại làm Chủ tịch Bamboo Airways

Ngày 30/9, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, ông Lê Thái Sâm là người đại diện pháp luật của công ty.

Vai trò này trước đây do ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc Bamboo Airways đảm nhiệm. Đồng thời, trong báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp của hãng bay, ông Lê Thái Sâm được đề cập là Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways.

Như vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, đây là lần thứ 8 Bamboo Airways thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, ông Sâm thôi giữ chức Chủ tịch Bamboo Airways từ giữa tháng 11/2025. Động thái này xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi nhóm nhà đầu tư do ông đại diện giao lại quyền điều hành hãng hàng không này cho Tập đoàn FLC.

Tại thời điểm đó, ông Sâm cho biết việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư. Tuy nhiên, doanh nhân này vẫn tiếp tục ở lại HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc trước đó.

Ông Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022, nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Ông cũng từng làm Chủ tịch giai đoạn 7/2023-2/2024 và sau đó là Phó chủ tịch Thường trực HĐQT.

Doanh nhân Lê Thái Sâm. Ảnh: Bamboo Airways

Hiện tại, ông Sâm vẫn là Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Hàng hóa Hàng không Tre Việt và một vài doanh nghiệp khác liên quan Bamboo Airways.

Sau gần một năm trở về dưới sự quản lý của FLC, hoạt động của Bamboo Airways hiện gặp nhiều khó khăn khi chỉ còn duy trì một tàu bay. Hãng đã dừng hoạt động bay thường lệ trong nước.