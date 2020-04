Ở nơi in tiền riêng, phát cho người dân để vượt qua Covid-19

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 05:00 AM (GMT+7)

Castellino del Biferno là một thị trấn nhỏ ở vùng Molise phía nam nước Ý với dân số chỉ 550 người. Chính quyền nơi đây đã quyết định in loại tiền riêng để người dân sử dụng trong thời điểm kinh tế khó khăn do Covid-19.

Một loại tiền mới có tên Ducati là thứ mà thị trưởng Enrico Fratangelo đã nghiên cứu trong hơn mười hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã mang lại cho vị thị trưởng này cơ hội để thử nghiệm mong muốn của mình.

"Chúng tôi quyết định in một loại tiền mới để đảm bảo nền kinh tế địa phương có thể chịu được tác động của tình hình hiện này”, Fratangelo giải thích.

Tờ tiền Ducati in những hình ảnh quen thuộc với người dân tại thị trấn (Nguồn: Euronews)

Người dân đã tiêu hàng ngàn "Ducati" tại các cửa hàng địa phương của họ. Cứ sau hai tuần, các cửa hàng trả lại "Ducati" cho hội đồng thị trấn và nhận số tiền tương ứng bằng euro.

Tờ tiền này chỉ được dùng để mua sắm thực phẩm và các nhu yếu phẩm tại các cửa hàng trong thị trấn. Mệnh giá của chúng tương ứng với đồng EUR, với mệnh giá nhỏ nhất là 5 Ducati tương ứng với 5 euro.

Trước đó, thị trấn này đã nhận được 5.500 euro từ chính phủ để phân phát cho các gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đại dịch và giúp họ có thể mua được nhu yếu phẩm vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên, Hội đồng thị trấn đã đưa số tiền này vào tài khoản tiết kiệm và phân phát tiền "Ducati" cho hơn 200 gia đình trong thị trấn. Thị trưởng tin rằng đây cũng là một cơ hội để giúp mọi người gia tăng cảm giác thân thuộc với thị trấn do các tờ tiền thể hiện các biểu tượng nổi bật của địa phương như nhà thờ, bể bơi công cộng hoặc tượng Đức Mẹ Mary.

Tiền giấy "Ducati" được in ngay tại địa phương. Antonio Iannacone, chủ cửa hàng in ấn Linea Molise Pubblicità, chia sẻ quá trình làm ra loại tiền này: "Chúng tôi bắt đầu thực hiện với loại giấy có hình chìm, sau đó in tiền giấy theo thiết kế đã thỏa thuận với chính quyền. Chúng tôi cán mỏng tờ giấy in tiền, khử trùng số giấy được in ra. Sau khi dán, chúng tôi cắt tiền giấy với kích thước cuối cùng để mang đi phát cho người dân”.

Việc phát hành tiền tự in này hoàn toàn hợp pháp vì nó tuân theo một quy định được chính phủ Ý phê duyệt vào năm 2018.

