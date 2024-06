Nóng tuần qua: Điều chỉnh lương, người nhận lương hưu cao nhất Việt Nam nhận về bao nhiêu?

Người nhận lương hưu cao nhất Việt Nam nhận về bao nhiêu?

Trước thời điểm tăng lương cơ sở vào tháng 7-2023, lương hưu của ông T. là hơn 124 triệu đồng/tháng. Sau khi điều chỉnh lương hưu, mức lương hiện tại của ông T. lên tới 140 triệu đồng/tháng.

Sau nhiều lần điều chỉnh lương hưu, có người đã nhận được mức lương lên tới 140 triệu đồng/tháng (Ảnh minh họa)

Lý giải về mức lương hưu "khủng" này, cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết trước khi nghỉ hưu, ông T. là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của một công ty nước ngoài và đã có quá trình đóng với mức rất cao trong 23 năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Trong đó, giai đoạn trước năm 2007 khi quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương thực tế (không bị giới hạn mức trần như quy định hiện hành), mức đóng của ông T. rất cao. Có những thời điểm, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân của ông T. là hơn 200 triệu đồng/tháng.

Từ tháng 1/2007 đến tháng 3/2015, ông T. luôn đóng bảo hiểm xã hội ở mức cao nhất theo quy định, với mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân là 15,4 triệu đồng/tháng. Trong đó, gần 2 năm trước thời điểm nghỉ hưu (mức lương cơ sở khi đó là 1,15 triệu đồng), mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng của ông T. là 23 triệu đồng/tháng.

Tây Nguyên có cảng hàng không quốc tế đầu tiên

Sáng 23/6, Bộ GT&VT và UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định chuyển Cảng hàng không Liên Khương thành Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương.

Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương cách TP Đà Lạt khoảng 30km về phía Nam. Cảng hàng không này được kết với với Đà Lạt bằng đường cao tốc Liên Khương – Prenn.

Giai đoạn năm 2017 – 2023, Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương đạt hơn 89.600 lượt hạ cất cánh với hơn 13 triệu lượt khách. Giai đoạn này, trên 38.400 tấn hàng hóa cũng đã được vận chuyển qua cảng. Tới giữa tháng 6/2024, Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương cũng đã phục vụ 4.663 lượt cất hạ cánh, phục vụ trên 640.000 khách quốc tế.

Tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng, Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực lân cận phát triển, nhất là kết nối về giao thông, du lịch, thu hút đầu tư, vận chuyển hành khách, hàng hóa nội địa và quốc tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng

Tháng 3 là thời điểm các ngân hàng thương mại bắt đầu tăng lãi suất tiết kiệm để hút tiền từ dân cư, sau một vài tháng sụt giảm trước đó.

Khảo sát ở kỳ hạn 6 tháng cho thấy VPBank vừa tăng lãi suất thêm 0,3 điểm % so với 1 tuần trước lên 4,6%/năm. Các ngân hàng khác như BVBank, VietABank, VIB cũng vừa tăng thêm từ 0,1 - 0,2 điểm % so với biểu lãi suất gần nhất; Oceanbank tăng khá cao 0,4 điểm % so với hồi đầu tháng…

Lãi suất gửi tiết kiệm đang nhích lên

Hiện tại, lãi suất cao nhất ở kỳ hạn này là 4,8 – 4,9%/năm tại BacABank, BaoVietBank, Oceanbank, BVBank.

Ở kỳ hạn 12 tháng, một số ngân hàng cũng vừa điều chỉnh lãi suất như VPBank lên 5,1%/năm; BVBank lên 5,5%; VietABank lên 5%; Oceanbank lên 5,5%, NCB lên 5,3%/năm… tăng từ 0,1-0,3 điểm % so với vài tuần trước.

Tăng lương từ 1/7

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, từ ngày 1/7, tiền lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (30%) cho tất cả cán bộ, công chức. Đối với khu vực doanh nghiệp, lương tối thiểu vùng theo quy định của Luật Lao động sẽ tăng 6% so với năm 2023.

Mức lương của công chức, viên chức bằng lương cơ sở nhân với hệ số lương. Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, mức lương cao nhất đối với chuyên gia cao cấp gồm 3 bậc lương với hệ số lần lượt: 8,8; 9,4 và 10.

Sau khi tăng lương, tổng mức lương của chuyên gia cao cấp bậc 3 lên tới 23,4 triệu đồng/tháng. Nếu không có người phụ thuộc, mỗi chuyên gia cao cấp phải đóng thuế mức 10% (sau khi giảm trừ cho người nộp thuế mức 11 triệu đồng/người/tháng).

Vị trí viên chức loại A3 với 6 bậc lương, tương ứng số tiền lương nhận được từ 14,5 - 18,7 triệu đồng/người/tháng. Với khoản lương này, nếu không có người phụ thuộc, mỗi cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân ở mức 5% (sau khi giảm trừ cho người nộp thuế mức 11 triệu đồng/người/tháng).

Ngoài 2 vị trí có mức lương cao nhất ở trên, khi tăng lương, công chức, viên chức có tổng lương nhận được vượt mức 11 triệu đồng/tháng sẽ bắt đầu đóng thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.

Nguồn: [Link nguồn]