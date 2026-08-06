Những loại cây nên trồng trong tháng 7 âm lịch để tăng sinh khí và bình an cho gia đình

1. Cây cảnh kim ngân

Một trong những loại cây cảnh có tính ứng dụng cao, được mọi người ưa chuộng vì phong thủy tốt là cây kim ngân. Cây cảnh kim ngân đẹp, thân và lá mang lại một sự hài hòa và hiện đại, thích hợp đặt ở trong phòng khách hoặc trên bàn làm việc.

Ảnh: Hà My

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, trong phong thủy, cây kim ngân giống như tên gọi tượng trưng cho sự may mắn, tiền tài và hạnh phúc. Lá của cây có 5 cánh tượng trưng cho yếu tố ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.

Khi đặt cây cảnh này ở trong nhà vừa giúp lọc không khí vừa duy trì được sự ổn định và cân bằng nguồn năng lượng âm dương, chi phối tài chính của bạn. Tháng 7 âm lịch theo quan niệm dân gian là tháng "cô hồn" có thể mang tới những điều xui rủi. Nhiều người cho rằng việc duy trì cây xanh trong nhà vào tháng 7 âm lịch sẽ mang tới cảm giác thư thái và nguồn năng lượng tích cực.

2. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ khỏe mạnh và có sức sống bền bỉ trong các loại cây cảnh. Chúng có thể sống ở điều kiện thiếu ánh sáng trong thời gian dài, chịu nóng và khô hạn rất tốt.

Cây lưỡi hổ dễ trồng, dễ chăm sóc. Ảnh Hà My

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, với những chiếc lá mọc thẳng, nhọn hướng lên, cây lưỡi hổ được xem là biểu tượng của sự mạnh mẽ, có ý nghĩa xua đuổi điều không may và mang lại may mắn, tài lộc. Bởi vậy mà lưỡi hổ thường được mọi người lựa chọn tặng cho đối tác, người thân trong các dịp khai trương hoặc tân gia.

3. Cây cảnh nguyệt quế

Trong phong thủy, cây nguyệt quế là loài cây mang ý nghĩa tượng trưng cho sự chiến thắng và vinh quang. Bởi vậy, trong các cuộc thi hay các giải đấu lớn vẫn hay thấy dùng vòng hoa nguyệt quế để trao tặng.

Cây nguyệt quế không chỉ đẹp mà trong phong thủy được xem là loại cây giúp xua đi âm khí. Ảnh HM

Cây cảnh nguyệt quế còn mang lại những may mắn, thành công trong công danh, sự nghiệp và gặt hái được nhiều thành công cho gia chủ. Không những vậy, cây còn ý nghĩa giúp trừ tà, xua đuổi âm khí và những điều không may trong cuộc sống. Điều này càng có ý nghĩa hơn với gia đình trong những ngày tháng 7 quan niệm không có nhiều may mắn.

4. Cây cau

Ông cha ta xưa có câu "Trước cau, sau chuối", phản ánh kinh nghiệm bố trí cây xanh trong không gian sống. Theo quan niệm phong thủy, cau cảnh là loài cây tượng trưng cho nguồn sinh khí, giảm nguồn năng lượng dương vốn không tốt cho gia đình, góp phần cân bằng không gian sống.

Ngoài việc tạo bóng mát, cây cũng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí. Theo quan niệm dân gian, trồng hai cây cau còn mang ý nghĩa tạo sự hài hòa, cân bằng âm dương.

Cây cau cũng dễ trồng, dễ chăm sóc, không lo héo úa – điều không tốt trong phong thủy.

5. Cây cảnh trúc Quan âm

Trúc Quan âm có dáng vẻ xanh tốt quanh năm, tượng trưng cho sức sống bền bỉ. Cây trúc quan âm mang nhiều năng lượng tốt thiên về bảo hộ bình an và hỗ trợ sức khỏe. Vị trí tốt nhất là đặt tại hướng Đông Bắc để vượng sự nghiệp và Tây Nam bổ trợ cung Văn Xương.

Nhiều người đặt cây gần cửa chính, cửa sổ hoặc ban công với mong muốn tạo không gian thông thoáng và hạn chế nguồn năng lượng tiêu cực. Nếu trong tháng 7 âm lịch, bạn đang gặp phải những khó khăn, trắc trở trong công việc, học tập kém thì có thể tham khảo trồng loại cây này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.