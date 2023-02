Người lao động có thể được nhận những khoản tiền nào trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Theo Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng Tết là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Người lao động có thể được hưởng lương tháng 13 nếu như đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Ảnh minh họa

Việc thưởng Tết sẽ do người sử dụng lao động quyết định dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động bằng tiền, hiện vật hoặc các hình thức khác.

Ngoài khoản thưởng Tết, tại nhiều doanh nghiệp, dịp cuối năm người lao động vẫn thường được thưởng thêm tháng lương thứ 13.

Đây là khoản tiền theo thỏa thuận của người lao động và doanh nghiệp, hoàn toàn không được quy định trong Luật Lao động 2019. Do đó, người sử dụng lao động không bắt buộc phải thưởng cho người lao động lương tháng thứ 13 mà tùy theo sự thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể giữa doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh đó, người lao động có đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn; Cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn với mức: 300.000 đồng/người theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Dự kiến sẽ có khoảng 8 triệu người lao động được nhận khoản tiền này với tổng số kinh phí là 2.400 tỷ đồng.

Danh sách những người đủ điều kiện nhận hỗ trợ sẽ được chốt đến hết ngày 31/12/2021. Sau đó, tiền hỗ trợ sẽ được công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền địa phương trao đến tay người lao động.

Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: Tết âm lịch là năm ngày.

Tại Văn bản 245 của Văn phòng Chính phủ, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 người lao động sẽ được nghỉ từ ngày 31/1 đến hết 4/2 (năm ngày).

Tuy nhiên, do hai ngày nghỉ trước tết (29 và 30/1) và hai ngày nghỉ sau tết (ngày 5 và 6/2) là thứ Bảy, Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ chín ngày liên tục (trừ những tổ chức có lịch làm việc hằng tuần không cho nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật).

Trong trường hợp do tính chất công việc, người lao động phải làm việc "xuyên" Tết, theo điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, ngoài tiền lương hằng ngày được nhận, người lao động còn được nhận thêm ít nhất bằng 300% lương so với ngày bình thường.

Căn cứ Điều 55 Nghị định 145/2020 thì số tiền lương làm thêm giờ vào ngày tết = (số tiền lương hưởng ngày làm việc bình thường) x (300%) x (số giờ làm thêm).

