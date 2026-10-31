Ngọc nữ showbiz 4 năm mới tái xuất màn ảnh, chuẩn thần thái rạng rỡ U40, sở hữu tài sản khủng

Ninh Dương Lan Ngọc vốn đã là cái tên hot hit của Vbiz, thời gian gần đây lại càng thu hút sự chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim Chị Chị Em Em 3. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh, khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ và háo hức. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Sau chừng ấy thời gian, sức hút của Lan Ngọc chẳng những không phai nhạt mà còn bùng nổ hơn, khi mỗi động thái của cô đều nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Từ nhan sắc rạng rỡ, thần thái cuốn hút đến diễn xuất, "ngọc nữ" Vbiz vẫn cho thấy sức hút riêng khó trộn lẫn.

Đặc biệt, loạt hình ảnh Lan Ngọc tại thảm đỏ ra mắt Chị Chị Em Em 3 liên tục nhận về vô số lời khen, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước diện mạo nổi bật và phong độ ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên. Có thể thấy, sau 4 năm vắng bóng, Lan Ngọc vẫn giữ được sức hút áp đảo, một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc trong lòng công chúng.

Biệt thự 2 mặt tiền thuộc khu đắt đỏ nhất TPHCM

Thông tin trên Ngôi sao cho hay, Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, cô được khán giả biết tới lần đầu khi đóng phim “Cánh đồng bất tận” năm 2010. Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn ở nhiều dự án như: Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu, Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám: Chuyện chưa kể… Nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng được công chúng ưu ái đặt cho danh xưng “ngọc nữ màn ảnh”, đắt show ở cả lĩnh vực thời trang và game show. Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Một trong những tài sản mà ngọc nữ màn ảnh từng chia sẻ là căn biệt thự 4 tầng, 2 mặt tiền bề thế, nằm trong khu nhà giàu nhất tại TPHCM với diện tích lên tới 210 m2, có sân vườn rộng rãi, nội thất hiện đại và sang trọng.

Căn nhà của Lan Ngọc nằm trong một khu nhà đắt đỏ. Vị trí căn nhà có 2 mặt tiền nên dân cư mạng dự đoán để sở hữu ngôi nhà này gia chủ bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Nội thất được nữ diễn viên đầu tư chỉn chu từng chút một, ở giữa nhà có bộ sofa lớn làm không gian tụ họp của gia đình. Cửa sổ kính lớn có thể giúp chủ nhân ngồi phòng khách ngắm được khu vườn quanh nhà.

Ngôi nhà được bao quanh bởi sân vườn xanh mát. Dù chỉ ưu tiên sử dụng những tông màu đơn giản như đen và trắng, song căn biệt thự của Lan Ngọc vẫn toát lên sự sang trọng vượt trội, đủ khiến nhiều người phải trầm trồ không ngớt.

Nội thất được nữ diễn viên đầu tư chỉn chu từng chút một. Phòng vệ sinh với tông chủ đạo là tối màu. Các thiết kế tối giản, không chi tiết thừa nhưng mang lại cảm giác dễ chịu cho người dùng.

Gian bếp của biệt thự có diện tích khá rộng, đầy đủ thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nấu ăn và tổ chức những bữa tiệc thân mật.

Cầu thang được thiết kế hiện đại nằm ở góc căn nhà giúp tiết kiệm diện tích không gian.

Một góc biệt thự nhìn từ sofa phòng khách.

Ngoài căn biệt thự hào nhoáng này, nữ diễn viên còn sở hữu 2 căn hộ ở TP.HCM.

Từ những hình ảnh được mỹ nhân Cà Mau đăng tải, có thể thấy căn chung cư khá rộng rãi, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi nhưng không quá cầu kỳ, sang trọng.

Thông qua những hình ảnh cô nàng cập nhật trên mạng xã hội, có thể thấy không gian sống của Ninh Dương Lan Ngọc khá rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện nghi và luôn bày trí nhiều quà tặng từ khán giả gửi tặng.