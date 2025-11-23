Mua được nhà bằng tiền nhặt vỏ lon

Hình ảnh Damian Gordon cần mẫn đi dọc bờ biển New South Wales với những chiếc túi lớn đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương suốt tám năm qua.

Gordon là một nhân viên y tế. Công việc ban đầu của anh chỉ là muốn thư giãn sau những ca làm việc căng thẳng. "Tôi hay đi dạo dọc bờ biển, nhưng không thể làm ngơ trước đống rác người ta bỏ lại", anh nói. Anh bắt đầu nhặt rác chỉ với mong muốn góp phần giữ gìn môi trường.

Damian Gordon, 36 tuổi ở New South Wales đã kiếm được 45.000 AUD từ nhặt vỏ lon. Ảnh: Yahoo

Mọi thứ thay đổi khi chương trình "Return and Earn" (Hoàn trả và Kiếm tiền) được triển khai vào tháng 12/2017. Sáng kiến này hoàn 10 xu cho mỗi vỏ lon, chai đủ điều kiện. Từ chỗ chỉ nhặt rác vì thói quen, Gordon dần bị cuốn vào chương trình.

Sau giờ làm hoặc vào cuối tuần, anh rong ruổi khắp các công viên, bãi biển, thậm chí lục tìm các thùng rác công cộng. Anh chất đầy lon rỗng lên cốp và ghế sau xe để chở đến điểm thu gom.

Một trong những chiến lược hiệu quả nhất của Gordon là làm tình nguyện viên dọn dẹp tại các lễ hội âm nhạc, nơi anh có thể thu gom hàng nghìn vỏ lon chỉ trong một đêm. "Thật đáng kinh ngạc về những gì bị vứt đi," anh chia sẻ.

Sau 8 năm, Gordon nhặt được tổng cộng 450.000 vỏ lon, thu về 45.000 AUD (hơn 750 triệu đồng).

"Số tiền cứ tích lũy dần trong một tài khoản ngân hàng mà tôi hiếm khi kiểm tra. Rồi một ngày nọ, tôi nhận ra mình đã có đủ tiền đặt cọc cho một căn nhà", Gordon kể.

Tháng 10 vừa qua, anh hoàn tất thủ tục mua một căn nhà hai phòng ngủ gần biển ở Central Coast. Điều thú vị là nhiều nội thất trong nhà cũng là đồ anh nhặt về từ những thứ người khác vứt đi.

Gordon đã hoàn tất thủ tục mua ngôi nhà hai phòng ngủ tháng 10/2025. Ảnh: The Life

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường NSW, chương trình "Return and Earn" đã tạo ra tác động lớn, với hơn 14 tỷ vỏ đựng đồ uống được trả lại, giúp giảm đáng kể rác thải.

Ngồi trên hiên nhà mới, Gordon cười: "Thật tuyệt vời. Bạn thực sự có thể xây dựng một cuộc sống từ những thứ người khác vứt bỏ".