Một tuyến đường ở TPHCM giá thuê đắt thứ 13 thế giới

Theo báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới từ công ty nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield, 5 đường phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thế giới (theo thứ tự từ trên xuống) là Đại lộ Số 5 (New York, Mỹ), Via Montenapoleone (Milan, Italy), Tsim Sha Tsui (Hong Kong, Trung Quốc), New Bond (London, Anh) và Avenues des Champs-Élysées (Paris, Pháp).

Năm nay, đường Đồng Khởi (TPHCM, Việt Nam) tăng một hạng so với năm trước, hiện đứng thứ 13 trong danh sách con đường có giá thuê mặt bằng đắt nhất thế giới.

Giá thuê đường Đồng Khởi đang ở mức 390 USD/feet vuông/năm (khoảng 101 triệu đồng/m2), tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Đường Đồng Khởi tại TPHCM.

Báo cáo của Cushman & Wakefield tập trung khu vực đặt nhiều cửa hàng bán đồ xa xỉ. Giá thuê trong phân khúc này thường chịu tác động thương lượng khuyến mãi, gói ưu đãi và mô hình thuê chia sẻ nhiều rủi ro.

Tác giả nghiên cứu, ông Dominic Brown, nhận định giá thuê mặt bằng bán lẻ ngày càng tăng cho thấy tình trạng phục hồi của ngành bán lẻ sau dịch COVID-19.

Giám đốc Nghiên cứu Thị trường Quốc tế tại châu Á - Thái Bình Dương cũng nhận thấy thị trường châu Á nhiều tiềm năng khi có đến bốn địa điểm của khu vực vào danh sách 10 nơi có giá thuê cao nhất. Hiện, châu Á có mức tăng giá thuê trung bình 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường cũng cho thấy có đến 95% thương hiệu xa xỉ báo có lợi nhuận tăng trong năm 2022, xu hướng kéo dài đến năm 2023. Đây là yếu tố tác động mức thuê mặt bằng đường phố lớn ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam liên tục tăng.

