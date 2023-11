Giá nhà chung cư không ngừng tăng phi mã, bất ngờ với lý do này

Với mức tài chính hơn 2 tỷ đồng, chị Thủy muốn tìm mua căn hộ chung cư 2 ngủ trên địa bàn quận Cầu Giấy, tuy nhiên sau cả chục lần khảo sát tìm kiếm, chị Thủy vẫn chưa tìm được căn hộ ưng ý do giá chung cư đã bị đẩy lên quá nhanh.

Chị Thủy cho biết: “Tôi đang ở Xuân Phương, hiện tôi làm việc tại quận Cầu Giấy và con nhỏ cũng đang đi học gần nơi tôi làm. Nhà ở quá xa nên tôi muốn chuyển nhà sang quận Cầu Giấy để tiện cho con đi học và sinh hoạt. Với tài chính tầm khoảng hơn 2 tỷ đồng, tôi không thể tìm được nhà chung cư vào thời điểm này. Trong khi chỉ cách đây 1 năm số tiền này có thể chọn nhà chung cư cũ khoảng 60m2 tại quận Cầu Giấy hoặc Thanh Xuân”, chị Thủy nói.

Căn hộ đã qua sử dụng tại các quận nội thành đồng loạt tăng giá phi mã

Khảo sát một số dự án chung cư mở bán hiếm hoi ở các quận nội thành Hà Nội như Đống Đa, Cầu Giấy... hiện đang có mức giá bán khởi điểm từ 55 - 90 triệu đồng/m2.

Cụ thể, dự án The Park Home Cầu Giấy do Công ty Handico 52 làm chủ đầu tư có giá trên 40 triệu đồng/m2 và Hanoi Melody Residences của Tập đoàn Hưng Thịnh cũng có giá gần 50 triệu đồng/m2. Trong khi đó, thời gian gần đây, chung cư thương mại đã bàn giao nhà từ 5-10 năm, giá bỗng dưng tăng gấp đôi, thậm chí có vị trí tăng gần gấp 3 lần.

Để mua được một căn hộ 2 phòng ngủ ở đây, người dân ít nhất phải bỏ ra số tiền từ 4 - 7 tỉ đồng.Chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1995, nhân viên văn phòng làm việc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, giá phân khúc chung cư tại Hà Nội đang tăng cao.

"Có 2 tỉ đồng trong tay thời điểm này cũng khó mua được nhà chung cư trong nội đô. Nếu mua được thì mức giá này sẽ nằm ở phân khúc như chung cư mini không có sổ đỏ, căn hộ tập thể đã xuống cấp hay nhà dân trong ngõ hẻm" - chị Tuyết nói.

Tại các quận nội thành, thật khó khăn để tìm kiếm những căn hộ bình dân giá 2 tỷ đồng

Trên địa bàn quận Hà Đông, tại chung cư The Terra - An Hưng (KĐT An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội), trước đó, căn hộ diện tích 74 m2, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 2 ban công, chủ đầu tư đưa ra giá bán 2,8 tỷ đồng, tương đương với giá hơn 37,4 triệu đồng/m2. Căn 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, diện tích 82 m2, giá 3,1 tỷ đồng, tương đương 37,5 triệu đồng/m2. Căn 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, diện tích 90 m2 giá 3,5 tỷ đồng, tương đương với 38,8 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, một số môi giới tại dự án này cho biết, giá căn hộ tại dự án này dao động khoảng 42 - 50 triệu đồng/m2, tức là được đẩy giá cao hơn từ 7,5 - 15 triệu đồng/m2.

“Nguồn cung chung cư ở Hà Nội hiện khá hiếm, nhu cầu người mua thời gian gần đây tăng cao nên giá như vậy là không hề cao. Nếu chị chốt mua ngay thì mua được, nều chần chừ thì sẽ hết hàng và giá sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng trong thời gian tiếp theo”, môi giới này nói.

Một căn hộ 2 ngủ gồm 70m trong nhà và 17m2 sân được môi giới chào giá hơn 4 tỷ đồng

Được biết, nắm bắt được tâm lý người mua nhiều hơn nguồn cung, nhiều môi giới đẩy giá chung cư quá cao, từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng/m2 so với giá chủ đầu tư đưa ra khiến việc tìm kiếm nhà ở của người có nhu cầu thực rất khó.

"Việc môi giới đẩy giá ăn chênh quá cao khiến người có nhu cầu mua nhà ở thực sự phải mua với giá đắt hơn rất nhiều, bởi người mua nhà không thể mua trực tiếp từ chủ đầu tư, mà phải thông qua môi giới hoặc các sàn giao dịch”, chị Thủy thông tin.

Thực tế cho thấy, việc môi giới tung chiêu hô hào thị trường BĐS, nhà chung cư "ấm" lên không phải hiếm, nhằm tạo sóng ảo. Thậm chí, có những nhóm môi giới, chủ nhà và cả chủ đầu tư đã bày trò "bắt tay" mua bán, đưa ra công chứng để tạo giao dịch ảo, "tay trái" bán sang "tay phải".

Vì thế, người mua cần tỉnh táo trước các chiêu trò của môi giới để tránh rơi vào tình trạng mất thêm tiền hay bị "kẹp" hàng, nhất là trong lúc thị trường còn nhiều khó khăn như hiện tại.

Theo một báo cáo, sau 8 năm, giá chung cư TPHCM và Hà Nội tăng lần lượt là 82% và 56%

Một báo cáo thị trường bất động sản quý III của Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, sau 8 năm, giá chung cư TPHCM và Hà Nội tăng lần lượt là 82% và 56%, trong khi thu nhập của người dân khu vực thành thị chỉ tăng 39%.

Tổng hợp và phân tích, so sánh từ năm 2015 đến nay, dữ liệu của đơn vị nêu báo cáo cho thấy, do chung cư không ngừng tăng giá và nhu cầu mua, thuê loại hình này luôn cao, tỷ suất lợi nhuận trung bình khi đầu tư chung cư lên tới 12,5%/năm (tính gộp mức tăng giá và lợi nhuận cho thuê).

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc chiến lược của Batdongsan.com.vn nhận định: “Việc mua chung cư đang ngày càng khó đối với người dân khi tốc độ tăng thu nhập không bắt kịp tốc độ tăng giá nhà. Trong tương lai, các dự án chung cư sơ cấp cũng sẽ có mặt bằng giá cao vì chủ đầu tư phải tối ưu lợi nhuận khi các chi phí bị đẩy lên. Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn về tâm lý người tiêu dùng bất động sản, trong bối cảnh giá nhà neo cao, người dân đang chuyển sang hướng đi thuê hoặc tìm cách vay mua nhà. Nhưng hiện tại, nhiều người mua vẫn chưa tiến hành vay mua vì họ còn quan ngại về lãi suất”.

Số liệu từ báo cáo thị trường bất động sản quý 3 của Savills Hà Nội cho thấy, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội trong quý tiếp tục giảm 47% theo quý và 65% theo năm, xuống 1.891 căn hộ hạng B.

Đáng chú ý, thị trường không ghi nhận thêm nguồn cung mới hạng A và C trong quý vừa qua. Nguồn cung sơ cấp căn hộ đạt 19.808 căn, giảm 3% theo quý và 6% theo năm. Trong đó, hạng B chiếm tới 92% nguồn cung. Số lượng căn hộ bán được tiếp tục giảm 16% theo quý và 42% theo năm, đạt mức 2.100 căn.

Giá sơ cấp căn hộ đạt 54 triệu đồng/m2, tăng 2% theo quý và 13% theo năm. Theo ghi nhận, giá sơ cấp căn hộ đã tăng trong 19 quý liên tiếp và cao hơn 77% so với quý I/2019.

Nguồn cung sơ cấp mới hạn chế giúp thị trường thứ cấp được ưa chuộng hơn. Tại thị trường căn hộ, giá thứ cấp đạt 36 triệu đồng/m2, tăng 2% theo quý và 8% theo năm.

Có nhiều nguyên nhân khiến giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM vẫn không ngừng tăng giá trong bối cảnh thị trường chung trầm lắng là do thiếu nguồn cung mới, chi phí đầu vào như nguyên vật liệu xây dựng, tiền đất… tăng cao.

Một phần do “đục nước béo cò”, môi giới tranh thủ tìm cách thổi giá tạo chiêu trò.

Nói thêm về kinh nghiệm tìm nhà chung cư, chị Thuỷ cho hay, nếu khách hàng muốn mua sát giá thì nên chủ động khảo sát và so sánh giá nhà với các căn hộ tương tự ở cùng dự án, cùng khu vực, cùng phân khúc.

“Nếu thấy mức giá chênh quá cao so với giá môi giới đưa ra thì phải cân nhắc và chủ động tự giao dịch, mặc cả hoặc tìm đến chủ thực sự”, chị Thủy nói.

Còn thực tế, theo phân tích của giới chuyên môn, nguyên nhân gốc rễ khiến nguồn cung bị tắc là do vướng thủ tục, khiến hàng trăm dự án bị “đắp chiếu” trong suốt nhiều năm qua không triển khai được.

