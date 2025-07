Ngân hàng cùng lúc rao bán 28 nhà đất phố cổ Hội An

Agribank liên tiếp thông báo bán đấu giá tài sản gồm 28 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các phường Minh An, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Hội An, TP Đà Nẵng) và xã Cẩm Thanh, TP Hội An (nay là phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng).

Các tài sản này được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của một loạt công ty có chung mối liên hệ, bao gồm: CTCP Đầu tư Quản lý khách sạn Đông Dương, Công ty TNHH Ann Taylor, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhật Việt, Công ty TNHH Đại Bảo Nga, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Tuấn Kiệt, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hội An EXPRESS, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Huy Khang, Công ty TNHH NL Trọng Nhân và khách hàng Phạm Quế Anh.

Trước đó, số tài sản này từng được rao bán trong tháng 4/2025 nhưng không thành công.

Trong đó, tài sản có diện tích lớn nhất là 767m2, giá khởi điểm 52 tỷ đồng. Các tài sản còn lại dao động từ 90-200 m2, giá từ 8-16 tỷ đồng.

Do có mối liên hệ mật thiết, các doanh nghiệp trên hoặc cùng sử dụng một tài sản để thế chấp, hoặc sử dụng tài sản của doanh nghiệp khác trong cùng hệ sinh thái làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của mình.

Dư nợ của các doanh nghiệp trên tại thời điểm 30/9/2024 được Agribank công bố như sau:

Công ty Đông Dương 110,921 tỷ đồng; Công ty Ann Taylor 103,253 tỷ đồng; Công ty Đại Bảo Nga 67,521 tỷ đồng; Công ty Huy Khang 71,789 tỷ đồng; Công ty Trọng Nhân 932 triệu đồng; Công ty Thiên Nhật Việt 60,894 tỷ đồng; Công ty Hội An Express 51,084 tỷ đồng; Công ty Tuấn Kiệt 25,67 tỷ đồng cùng khách hàng Phạm Quế Anh - Nguyễn Lam Huy (người đại diện của hầu hết các công ty trên) 12,777 tỷ đồng.

Tổng dư nợ của các tổ chức, cá nhân tại ngày 30/9/2024 là 504,841 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng giá trị khởi điểm đấu giá của 28 tài sản trên chỉ hơn 300 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với tổng dư nợ.

Năm 2023, Agribank cùng với VietinBank liên tục rao bán hàng chục tài sản là bất động sản nhà ở, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Hội An. Hầu hết tài sản này đều thuộc sở hữu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.