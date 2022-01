Một doanh nghiệp xây dựng lãi gần 400 tỷ nhờ đầu tư cổ phiếu

CTCP Licogi 14 (MCK: L14) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý cuối năm với doanh thu tăng 26% lên 56 tỷ đồng, giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 14% xuống 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý IV, doanh thu tài chính tăng đột biến lên 379 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 4 tỷ cùng kỳ năm trước. Do đó, quý IV, lợi nhuận sau thuế của L14 đạt 326 tỷ đồng, gấp 31 lần so với cùng kỳ.

Công ty giải trình về lý do tăng lợi nhuận là do công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Licogi 14 (L14 FI) bắt đầu đầu tư tài chính từ quý III đến hết quý IV/2021. Ban lãnh đạo L14 FI đã đầu tư một số mã cổ phiếu đạt hiệu quả rất ấn tượng.

Ngoài ra, về lĩnh vực đầu tư bất động sản, doanh nghiệp vẫn đang quyết liệt cùng các cấp chính quyền TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) để đẩy nhanh dự án khu đô thị Nam Minh Phương và dự kiến sẽ khởi công trong quý II/2022. Một số dự án khác vẫn đang được công ty tiếp tục triển khai là tài trợ quy hoạch phân khu chức năng 1/2000 dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Phượng Mao, huyện Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn quy mô 385,5ha; dự án khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh quy mô 91ha.

Về lĩnh vực thi công xây lắp, Licogi 14 đã triển khai thi công và nghiệm thu từng phần, báo một phần doanh thu của công trình đường cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang; công trình Cầu Ngòi Còng tỉnh Yên Bái, công trình vào UBND xã Chi Thiết Tuyên Quang, khối lượng cơ bản dở dang chuyển sang năm 2022. Licogi 14 dự kiến tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu hạ tầng giao thông tại tỉnh Yên Bái, tỉnh Tuyên Quang để đảm bảo việc làm cho cán bộ nhân viên, người lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận và khấu hao thiết bị máy móc trong lĩnh vực thi công xây lắp.

Lũy kế năm 2021, L14 đạt doanh thu thuần hơn 166 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2020. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp 22 lần, đạt 397 tỷ đồng, trong đó hơn 385 tỷ đồng là lãi từ đầu tư cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 371 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần mức thức hiện trong năm 2020. Đây là mức lợi nhuận lớn nhất mà công ty này đạt được kể từ khi thành lập. So với kế hoạch năm, Licogi 14 không hoàn thành mục tiêu doanh thu nhưng vượt xa mục tiêu lãi trước thuế 35 tỷ đề ra đầu năm.

Cổ phiếu L14 hiện đang giao dịch quanh mức 400.000 đồng/cổ phiếu. (Ảnh: Tradingview)

Tính đến cuối năm 2021, doanh nghiệp bất động sản này có tổng tài sản đạt hơn 1.162 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp 3,6 lần, chủ yếu do phát sinh khoản mục chứng khoán kinh doanh hơn 486 tỷ đồng. Doanh nghiệp không thuyết minh chi tiết khoản mục này. Tổng nợ phải trả tăng gấp 2,5 lần so với đầu năm, đạt hơn 409 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn ghi nhận tăng mạnh từ mức 1,1 tỷ đồng (đầu năm) lên mức hơn 164 tỷ đồng (cuối năm).

Trên thị trường, cổ phiếu L14 có đà tăng giá mạnh trong hơn 3 tháng qua từ vùng 90.000 đồng/cổ phiếu lên 483.310 đồng/cổ phiếu vào phiên ngày 13/1. Sau đó, mã cổ phiếu này trải qua những phiên điều chỉnh về mức giao dịch hiện nay 400.800 đồng/cổ phiếu.

