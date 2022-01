Sá xị Chương Dương lại chìm trong thua lỗ

Năm 2020, chỉ có hơn 13,1 triệu lít nước giải khát của Sá xị Chương Dương được tiêu thụ, thấp hơn kế hoạch 65,5% đồng thời thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Doanh thu tụt 23% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 176 tỷ đồng; do đó công ty báo lãi ròng chỉ bằng 21% so với cùng kỳ, vỏn vẹn hơn 2,5 tỷ đồng.

Bước sang năm 2021, Sá xị Chương Dương đặt kế hoạch tham vọng với mục tiêu doanh thu đạt 294 tỷ đồng và lãi sau thuế 4,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 81% và 34% so với năm trước. Thế nhưng, diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, lệnh cách ly xã hội để đảm bảo phòng chống dịch đã khiến tình hình kinh doanh của Chương Dương vẫn chưa thể ghi nhận khởi sắc.

Mới đây, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (MCK: SCD) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với bức tranh tài chính tiếp tục kém sáng.

Công nghệ lạc hậu và sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành nước giải khát từ cả đối thủ trong và ngoài nước là những vật cản của công ty.

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong quý IV/2021 chỉ ghi nhận hơn 43 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động tài chính đem về vỏn vẹn gần 275 triệu đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ghi nhận 32,5 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ giúp SCD đem về 10,4 tỷ đồng lợi nhuận gộp (giảm 39%).

Mặc dù vậy, SCD phải chịu các khoản chi phí lãi vay 3,38 tỷ đồng; chi phí bán hàng 5,28 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 7,4 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận của doanh nghiệp bị bào mòn.

Do đó, sau khi khấu trừ đi mọi chi phí, SCD lỗ sau thuế tới 3,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 411 triệu đồng. Đây đã là quý lỗ thứ 4 trong năm 2021 của doanh nghiệp nước giải khát này.

Phía SCD lý giải, mặc dù trong quý IV/2021, sau thời gian phong toả kéo dài do Covid-19 được dỡ bỏ, doanh nghiệp đã dần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh cũng đã dần được cải thiện. Nhưng do công ty vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn dù đã tối ưu hoá chi phí, nên đã dẫn tới kết quả thua lỗ trên.

Luỹ kế cả năm 2021, sá xị Chương Dương ghi nhận 131 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 19% so với năm 2021. Và lỗ luỹ kế sau thuế là 35,59 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận lãi 3,4 tỷ đồng).

Như vậy, sau 12 tháng kinh doanh, SCD mới chỉ hoàn thành được 45% chỉ tiêu doanh thu và chưa thể hoàn thành được mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SCD ghi nhận 9,2% xuống còn 371 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản chủ yếu là tài sản dài hạn, chiếm 276 triệu đồng. Trong đó nhiều nhất là tài sản cố định thuê tài chính và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Nợ phải trả của SCD đến cuối tháng 12 ghi nhận gần 215 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nguồn vốn. Trong đó chủ yếu là nợ dài hạn chiếm 179 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SCD đang giao dịch trên đà lao dốc với thanh khoản chỉ vài nghìn đơn vị khớp lệnh/phiên. Thị giá đóng cửa ngày giao dịch 21/1 ở mức 20.500 đồng/cổ phiếu.

Nước giải khát Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique (1952) trực thuộc tập đoàn BGI của Pháp. Giai đoạn trước 1975, đây là nhà máy sản xuất nước giải khát, bia rượu đứng số 1 miền Nam với thương hiệu "Sá xị con cọp".

Cho đến năm 2004, công ty trở thành công ty con của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và chính thức đổi tên thành CTCP Nước giải khát Chương Dương.

Từ năm 2012 tình hình kinh doanh của Sá xị Chương Dương dần chìm vào khủng hoảng, cổ phiếu cũng rơi vào diện cảnh báo. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chỉ tích cực trở lại khi Tập đoàn đồ uống Thaibev mua lại cổ phần Sabeco và tiếp quản công ty vào giữa năm 2018.

Vừa hồi sinh chưa được bao lâu, Sá xị Chương Dương lại phải đối mặt với cơn khủng hoảng đến từ đại dịch Covid-19 khiến tình hình công ty lại tiếp tục trượt dài trong vũng lầy thua lỗ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/sa-xi-chuong-duong-chat-vat-vi-covid-a540834.html