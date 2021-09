Lộ diện những khu vực ven Hà Nội giá đất ''xì hơi'' do dịch

Sau cơn “sốt đất” hồi đầu năm và thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, giá đất một số khu vực ven Hà Nội chưa có hạ tầng, ăn theo quy hoạch đang bắt đầu "xì hơi" giảm sâu, thậm chí có nơi giảm hơn một nửa so với thời kì tăng dựng đứng.

Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam tính đến hết quý I/2021, tại Bắc Giang đất nền ven các khu công nghiệp như Vân Trung, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu là điểm nóng của thị trường, giá dao động khoảng 25 - 40 triệu đồng/m2.

Nhưng theo khảo sát của Tiền Phong, hiện tại các khu vực này rao bán ở mức 17 – 23 triệu đồng/m2 trên Batdongsan.com.vn; còn hiện tại, nhiều người đang rao bán đất với giá 8,5 – 12 triệu đồng/m2.

Lô đất thổ cư 246m2 có 2 mặt tiền tại xã Hương Mai (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đang được rao bán với giá 2,1 tỷ đồng ( tương đương 8,5 triệu đồng/m2) dù hồi giữa tháng 6 đất ở khu vực này có giá từ 17 - 23 triệu đồng/m2.

Đặc biệt ở thị trấn Tân An (huyện Yên Dũng), khu vực vừa được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu đô thị; thông tin chính chủ đang cần bán gấp lô đất thổ cư với giá 5 triệu đồng/m2 khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Theo lời giới thiệu, lô đất này có diện tích 80m2, nằm ở vị trí đắc địa: Cách TP Bắc Giang khoảng 1,5km, cách trung tâm thị trấn Tân An 300 – 400m, cách công ty may Việt Hàn Unico 100m, đường rộng, ô tô vào tận nơi,…Nhưng vì cần gấp nên gia chủ bán với giá 400 triệu đồng, rẻ hơn thị trường 30%.

Tại Bắc Ninh, thời điểm “sốt” nhất trong quý I/2021, giá đất nền dự án ở các huyện Yên Phong, Thuận Thành dao động phổ biến từ 20 - 25 triệu đồng/m2, tùy vị trí, phân khúc. Đến gần đầu tháng 7, đất ở khu vực này được rao bán trong khoảng 15 – 19 triệu đồng/m2. Còn hiện tại, một số chủ đất đang rao bán đất thổ cư có sổ đỏ, pháp lý rõ ràng với giá từ 9 – 14 triệu đồng/m2.

Lô đất thổ cư 96m2 có sổ đỏ, pháp lý rõ ràng ở Thuận Thành (Bắc Ninh) đang được rao bán với giá 860 triệu đồng/m2 (tương đương 9 triệu đồng/m2) trong khi cách đây 2 tháng giá đất khu vực này có giá rao bán gần gấp đôi.

Khu vực Văn Giang (Hưng Yên), trong đợt “sốt đất” hồi đầu năm, giá đất mặt đường hai ô tô tránh nhau có giá trung bình từ 24 – 26 triệu đồng/m2; đất trong ngõ (ô tô nhỏ vào được) giá dao động trong khoảng 17 – 19 triệu đồng/m2. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giá đất mặt đường được rao bán ở mức 17 – 19 triệu đồng/m2; giá đất trong ngõ nhỏ là khoảng 12 – 15 triệu đồng/m2, thậm chí có nơi đất trong ngõ còn 7,5 – 9 triệu đồng /m2.

Theo nhiều môi giới, sở dĩ đất Văn Giang tăng chóng mặt thời gian trước một phần là do ảnh hưởng của cơn “sốt đất”, một phần là bởi tin đồn khu vực này sẽ sáp nhập về Hà Nội. Thời gian cao điểm, giao dịch đất ở đây diễn ra vô cùng sôi động, thậm chí có chỗ chủ đất vừa sang tên thì người mua đã chuẩn bị bán lại cho người khác.

Tuy nhiên, sau đợt “sốt đất” và thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 giá đất ở Văn Giang bắt đầu “xì hơi” trông thấy với mức giảm trung bình từ 3 – 4 triệu đồng/m2 tùy từng vị trí. Cũng theo các môi giới, người mua chủ yếu nhắm tới những mảnh đất có sổ đỏ, pháp lý rõ ràng còn với đất nông nghiệp, dịch vụ, đất "lúa non"…rất ít có người hỏi đến.

Đất thổ cư trong ngõ (ô tô đi được) tại xã Tân Tiến, Văn Giang (Hưng Yên) đang được rao bán với giá 7,5 triệu đồng/m2 nhưng vẫn chưa có người mua.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới BĐS Việt Nam khuyến cáo, ở thời điểm hiện tại trước khi đầu tư đất nền cần phải hết sức lưu ý vì trong mấy tháng đầu năm có xảy ra tình trạng “sốt đất”. Bởi khi “sốt đất” giá đất không thực, là “giá ảo”, “giá bong bóng” nên nếu đầu tư lúc này chỉ có thua thiệt và thực tế là chưa đầu tư đã thấy lỗ.

Theo ông Đính, “sốt đất” vùng ven Hà Nội đa phần đều là đất ruộng vườn, đất trồng cây được phân lô để bán và sang nhượng trái quy định. Các nhà đầu tư không tìm hiểu kỹ mà vẫn mua bán sẽ tạo sự hỗn loạn trên thị trường. Chính họ cũng phải chịu hậu quả nặng nề khi Nhà nước vào cuộc kiểm soát các hoạt động này.

Ông Đính cho rằng phân khúc này đang giảm giá mạnh trong thời điểm hiện tại, trong khi đó các dự án có đầy đủ tính pháp lý; chất lượng dự án tốt; kết nối quy hoạch, đầu tư hạ tầng bài bản; giá cả ở mức hợp lý; chủ đầu tư uy tín;.. không bị ảnh hưởng quá nhiều.

