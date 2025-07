Kinh tế 24h: Giá vàng miếng SJC tăng rất mạnh

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh

Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, đạt 6,45% vào ngày 30/6, gấp gần 4 lần so với mức 1,62% ngày 24/6. Các kỳ hạn khác cũng tăng: 1 tuần từ 2,3% lên 6,53%, 2 tuần từ 3,87% lên 5,62%, 1 tháng từ 3,45% lên 5,18%.

Điều này phản ánh nhu cầu thanh khoản cao của hệ thống ngân hàng. Để đáp ứng, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 90.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở trong tuần qua.

Ngày 30/6, cơ quan này chào thầu 80.000 tỷ đồng, trúng thầu 52.904 tỷ đồng với lãi suất 4% cho các kỳ hạn 7, 14 và 91 ngày.

Hiện có 143.222 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố và 22.500 tỷ đồng tín phiếu. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành để giảm lãi suất liên ngân hàng, hỗ trợ ngân hàng tiếp cận vốn rẻ, nhưng xu hướng giảm từ tháng 3 đã đảo ngược với đợt tăng mạnh này.

Cuối ngày 1-7, giá vàng miếng SJC tăng rất mạnh

Cuối ngày 1/7/2025, giá vàng miếng SJC tăng mạnh, đạt 118,3 triệu đồng/lượng mua vào và 120,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng so với buổi sáng và 1,5 triệu đồng trong ngày, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng, đạt ykes 114,3 triệu đồng/lượng mua vào và 116,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng, với vàng nhẫn tăng 1 triệu đồng trong ngày.

Giá vàng trong nước tăng theo đà thế giới, khi giá vàng giao ngay quốc tế đạt 3.347 USD/ounce, tăng 70 USD so với phiên trước, tương đương 2,2 triệu đồng/lượng. Đà tăng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, với chỉ số DXY giảm về 96,4 điểm, thấp nhất kể từ đầu năm 2022.

Giá vàng thế giới quy đổi khoảng 106 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 15 triệu đồng. Diễn biến này bất ngờ, khi giá vàng trong nước trước đó chỉ giảm nhẹ dù thế giới lao dốc.

Vì sao khó đặt xe qua app theo địa chỉ mới?

Ngày 1/7/2025, nhiều người dân TP HCM gặp khó khăn khi đặt xe qua các ứng dụng công nghệ như Be, Grab do chưa cập nhật địa chỉ mới sau sáp nhập các phường. Ví dụ, anh Trương Gia Hiển ở phường Bình Trưng (quận 2 cũ) không thể đặt xe bằng địa chỉ mới, khi app hiển thị địa chỉ cũ hoặc sai địa phương như Hà Nội, Gò Vấp.

Đại diện Be cho biết, để đảm bảo sự quen thuộc trong giai đoạn chuyển tiếp, ứng dụng vẫn giữ dữ liệu hành chính cũ. Be đang triển khai chạy song song địa danh cũ và mới tại 34 tỉnh, thành có thay đổi. Nhờ beMap – nền tảng bản đồ tự phát triển – Be có thể cập nhật nhanh địa phận, tối ưu điều hướng mà không phụ thuộc bên thứ ba.

Việc thay đổi địa danh không ảnh hưởng tính giá, đảm bảo vận hành chính xác. Be đã hướng dẫn tài xế, đối tác và sẽ thông báo khách hàng khi cập nhật hoàn tất, không yêu cầu thao tác thủ công. Be cam kết trải nghiệm liền mạch, chính xác cho người dùng.

Ông Trump dọa cắt trợ cấp cho Tesla và SpaceX giữa lúc căng thẳng với Elon Musk leo thang

Tổng thống Donald Trump đe dọa cắt trợ cấp cho Tesla và SpaceX của Elon Musk giữa lằn ranh căng thẳng về dự luật thuế - chi tiêu gây tranh cãi tại Quốc hội. Trên Truth Social, Trump gọi Musk là người nhận “nhiều trợ cấp nhất lịch sử”, cho rằng không có hỗ trợ, Musk sẽ phá sản.

Lời đe dọa xuất phát từ việc Musk công khai phản đối dự luật, lo ngại nó làm tăng nợ công 3.300 tỷ USD trong 10 năm, phá hỏng nỗ lực cắt giảm chi tiêu của nhóm DOGE do Musk đề xuất. Musk cũng phản đối cắt trợ cấp xe điện, ảnh hưởng trực tiếp đến Tesla, và cho rằng chi tiêu quốc phòng, biên giới không được bù đắp đủ.

Dự luật gia hạn giảm thuế năm 2017, tăng chi quốc phòng, an ninh, nhưng bị cảnh báo làm nợ công tăng mạnh. Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm Mỹ vì lo ngại tài khóa. Mối quan hệ giữa Musk và Trump xấu đi, dù Musk từng ủng hộ Trump. Nếu trợ cấp bị cắt, Tesla và SpaceX phải tái cấu trúc, còn Mỹ đối mặt thách thức thay thế vai trò của họ trong công nghệ và không gian. Musk thách thức: “Cắt hết đi”, sẵn sàng đối đầu dù chịu thiệt hại tài chính.