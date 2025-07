Nhân viên kiểm dịch sai quy trình vụ C.P bị cảnh cáo

Tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng 3/7, ông Phạm Kim Đăng, Cục phó Chăn nuôi và Thú y cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ) đã kỷ luật cảnh cáo, chuyển nhiệm vụ người đóng dấu kiểm dịch sai lên thân heo tại cơ giết mổ gia súc Dững Nga, nơi gia công cho C.P Việt Nam.

Đây là một viên chức, chẩn đoán viên động vật hạng III thuộc Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang đánh giá, viên chức này lần đầu vi phạm, không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp cũng kiểm điểm trách nhiệm ban lãnh đạo liên quan.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với quản lý thị trường, xây dựng cơ chế phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, rà soát hệ thống kiểm dịch viên liên quan đến cơ sở giết mổ", ông Đăng nói.

Ông Phạm Kim Đăng trả lời tại họp báo sáng 3/7. Ảnh: Gia Chính

Ngày 29/6, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Sóc Trăng cũ) đã thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của ông Liễu Quý Ngân. Qua đó, cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do không có dấu hiệu tội phạm.

Cục Chăn nuôi và Thú y trước đó xác định nhân viên kiểm dịch đã không quan sát tổng thể hai bên thân thịt heo, đóng dấu kiểm soát giết mổ lên một bên. Sau đó, khi phát hiện phía thân thịt còn lại có nhiều nốt viêm, không đảm bảo vệ sinh thú y, ông không đóng dấu tiếp mà yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy.

Dấu kiểm soát giết mổ sai được đóng lúc 1h ngày 26/3/2022. Tổng số heo được giết mổ trong đêm là 35 con, mỗi đợt 5-7 con.

Sau khi phát hiện sai, chủ cơ sở và nhân viên Công ty C.P đã thống nhất xử lý vệ sinh hai mảng thân thịt và chuyển làm thức ăn cho cá. Theo tường trình, nhân viên kiểm dịch nói có giám sát quá trình trên, nhưng "không lập biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh, xử lý thú y mà đã ký đơn đề nghị hủy của Công ty C.P".

Cuối tháng 5, ông Liễu Quý Ngân, cựu nhân viên C.P, đã tố doanh nghiệp tuồn heo, gà bệnh và sản phẩm hết hạn ra thị trường, cụ thể tại cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Nói với VnExpress hôm 3/6, ông nêu vấn đề tại sao công ty không tiêu hủy heo chết ở trang trại mà đem lên lò giết mổ tư nhân, cạo lông, cắt đầu, đóng mộc, xẻ thịt. Ông cũng nói mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc sâu hơn để làm sáng tỏ vụ việc.