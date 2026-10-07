Gửi tiết kiệm lãi suất cao: Cẩn trọng mất quyền kiểm soát tài khoản, mất tiền

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh, trong những tháng cuối năm, lợi dụng nhu cầu gửi tiết kiệm, tích lũy tài chính của người dân, trên không gian mạng đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức đưa ra nhiều lời mời chào gửi tiết kiệm hấp dẫn như "gói VIP", "suất gửi nội bộ", "ưu đãi đặc biệt" với mức lãi suất cao bất thường, thậm chí được quảng cáo lên đến 15-20%/năm.

Mục đích của các đối tượng là dẫn dụ người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng có thể lập website, tài khoản mạng xã hội giả mạo ngân hàng hoặc công ty tài chính, sau đó tự xưng là nhân viên ngân hàng để gọi điện, nhắn tin, đăng bài quảng cáo và giới thiệu các gói gửi tiết kiệm với lãi suất cao.

Ảnh minh họa.

Khi nạn nhân tin tưởng, chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp các thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã PIN… Nếu người dân cung cấp các thông tin này, các đối tượng chiếm được quyền kiểm soát tài khoản, thực hiện giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi gặp những dấu hiệu bất thường như trên, người dân hãy kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch tài chính, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc sau để bảo vệ tiền và tài khoản của mình:

- Chỉ gửi tiết kiệm thông qua kênh chính thức của ngân hàng như: Trực tiếp tại quầy giao dịch, website hoặc ứng dụng chính thức của ngân hàng.

- Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

- Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN và các thông tin bảo mật tài khoản cho bất kỳ ai.

- Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được thông tin về chương trình khuyến mại hoặc mức lãi suất hấp dẫn trên mạng xã hội qua điện thoại, hãy chủ động kiểm tra lại với ngân hàng thông qua kênh chính thức.

- Đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào lãi suất cao bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền ngay để "giữ suất", "giữ ưu đãi".

- Nếu đã chuyển tiền, cung cấp thông tin bảo mật hoặc phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng qua kênh chính thức để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản và kiểm soát giao dịch; đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.