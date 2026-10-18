Không mở công ty vẫn mang nợ thuế: Người dân làm gì để thoát cảnh “tai bay vạ gió” ?

Bỗng dưng thành chủ 8 công ty

Mới đây, chị Nguyễn Hải bất ngờ khi tra cứu thông tin trên ứng dụng eTax Mobile và phát hiện mình đứng tên 8 công ty, với tổng số tiền nợ thuế lên đến 280 triệu đồng. Chị khẳng định chưa từng thành lập doanh nghiệp nào và đã phản ánh sự việc đến cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Điều khiến chị Hải lo lắng hơn là việc bị tạm hoãn xuất cảnh. Do thường xuyên phải ra nước ngoài, tình trạng này gây ảnh hưởng lớn đến công việc và kế hoạch đi lại của chị.

“Tôi mong cơ quan nhà nước đẩy nhanh quá trình xác minh, giải quyết vụ việc để người dân được đi lại bình thường. Bản thân tôi không vi phạm pháp luật”, chị Hải chia sẻ.

Cơ quan chức năng chuyển đơn của người dân đến công an xử lý theo thẩm quyền. Ảnh: NVCC

Tương tự, anh Đậu Ngọc Công cũng rơi vào tình huống bất ngờ khi kiểm tra thông tin cá nhân và phát hiện mình đứng tên một công ty đang nợ thuế 1 triệu đồng. Đáng chú ý, anh còn bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 24/9.

Anh Công cho biết bản thân rất sốc và không biết nên xử lý thế nào. Anh từng nghĩ đến việc nộp thay khoản nợ thuế của công ty để sớm được gỡ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, nhưng cũng lo ngại việc này có thể kéo theo những rắc rối khác.

“Tôi lên mạng thấy nhiều người bảo họ cũng báo nhiều nơi nhưng hiện nay đơn cứ chuyển đi khắp nơi nên chưa biết quy trình xử lý như thế nào là phù hợp, tôi cũng hoang mang”, anh Công nói.

Những trường hợp trên cho thấy việc bị đánh cắp, sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp không chỉ gây phiền toái về thủ tục hành chính. Người bị mạo danh còn có nguy cơ vướng vào các nghĩa vụ thuế và những rủi ro pháp lý mà bản thân không hề hay biết.

Bị mạo danh, cần báo cơ quan nào ?

Theo Cục Thuế, trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, thông qua đường dây nóng và ứng dụng eTax Mobile, ngành thuế đã tiếp nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Toàn bộ thông tin của các trường hợp này đã được chuyển đến cơ quan đăng ký kinh doanh để phối hợp xử lý.

Cục Thuế cho biết, khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập doanh nghiệp, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, cần cung cấp các tài liệu chứng minh mình không thực hiện việc đăng ký hoặc không tham gia hoạt động kinh doanh liên quan.

Nếu vụ việc có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân, người dân cần trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Tại Hà Nội, cơ quan thuế cũng khuyến nghị người dân kịp thời trình báo công an, đồng thời gửi phản ánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Đây là những đầu mối cần thiết để xác minh việc đăng ký doanh nghiệp có hợp pháp hay không và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Thuế Hà Nội hướng dẫn người dân các bước xử lý khi phát hiện bản thân bị mạo danh lập công ty. Ảnh: Thuế Hà Nội

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan thuế địa phương sẽ rà soát hồ sơ, dữ liệu và nghĩa vụ thuế phát sinh trên hệ thống. Việc xác minh nhằm phân biệt rõ nghĩa vụ thực tế của người bị mạo danh với những khoản thuế phát sinh từ hành vi sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Trên cơ sở kết quả xác minh của các cơ quan có thẩm quyền và tài liệu do người dân cung cấp, cơ quan thuế sẽ xử lý, điều chỉnh thông tin và nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trường hợp thông tin cá nhân bị sử dụng để kê khai thu nhập không có thật, người dân có thể gửi phản ánh trực tuyến trên ứng dụng eTax Mobile, tại chức năng “Tra cứu thông tin quyết toán”, mục “Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN”.

Cơ quan thuế sẽ kiểm tra, xác minh, hướng dẫn xử lý và cập nhật kết quả để người nộp thuế theo dõi. Nếu xác định phản ánh là chính xác, cơ quan thuế sẽ đề nghị tổ chức liên quan điều chỉnh thông tin thu nhập cho đúng thực tế, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Cục Thuế cho biết đang phối hợp với cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị liên quan để hỗ trợ xử lý những trường hợp bị mạo danh.

Tuyệt đối không nộp thuế thay doanh nghiệp bị mạo danh

Một vấn đề đáng lưu ý là tâm lý nóng lòng muốn gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khiến một số người cân nhắc nộp thay khoản nợ thuế của doanh nghiệp đứng tên mình.

Tuy nhiên, cơ quan thuế khuyến cáo người dân không nên tự bỏ tiền nộp nợ thuế thay doanh nghiệp khi xác định mình là nạn nhân bị mạo danh.

Lý do là rủi ro có thể không dừng lại ở khoản nợ thuế. Doanh nghiệp có thể đã thực hiện nhiều giao dịch khác, phát sinh khoản vay ngân hàng, nghĩa vụ dân sự hoặc liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua nhiều người bối rối trước việc bản thân bị đánh cắp thông tin và trở thành ông chủ của một số công ty. Ảnh minh hoạ AI.

Trong khi đó, người bị mạo danh thường không biết doanh nghiệp đã hoạt động như thế nào, thực hiện những giao dịch gì và còn phát sinh nghĩa vụ nào khác. Việc tự ý nộp tiền để xử lý trước mắt có thể khiến người dân chịu thiệt hại mà chưa giải quyết được căn nguyên của vụ việc.

Vì vậy, khi phát hiện mình đứng tên doanh nghiệp trái phép, người dân cần ưu tiên trình báo, cung cấp chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh. Không nên tự nhận trách nhiệm hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay doanh nghiệp khi chưa làm rõ bản chất vụ việc.

Về lâu dài, Cục Thuế đề xuất tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và các cơ quan quản lý nhà nước. Việc xác thực danh tính cần được thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu đăng ký doanh nghiệp, đặc biệt đối với người đại diện theo pháp luật.

Cùng với đó, cần tăng cường xác thực bằng dữ liệu định danh và sinh trắc học; rà soát, đối chiếu dữ liệu doanh nghiệp, người nộp thuế và thu nhập để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Việc bảo mật, phân quyền truy cập và kiểm soát khai thác dữ liệu cá nhân cũng cần được siết chặt.

Cục Thuế khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra thông tin trên eTax Mobile, bảo vệ tài khoản VNeID, tài khoản ngân hàng và chữ ký số. Người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê giấy tờ hoặc thông tin cá nhân để người khác thành lập, điều hành doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần phản ánh kịp thời, đúng cơ quan và cung cấp đầy đủ tài liệu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.