HoSE có động thái mạnh với loạt cổ phiếu tên tuổi

Tuần này, có 21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 20 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp.

Cắt margin, cảnh báo

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu SGR của Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - mã chứng khoán: SGR) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 là số âm.

Cổ phiếu SGR của Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn bị cắt margin.

Hiện margin mà Chứng khoán SSI đang cấp cho cổ phiếu SGR là 20%. Như vậy, trong phiên giao dịch tiếp theo vào ngày 4/9, tỷ lệ cấp margin đối với cổ phiếu SGR tại Chứng khoán SSI phải giảm về 0%.

Trước đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Saigonres. Sau kiểm toán, Saigonres bất ngờ chuyển từ lãi 2,39 tỷ đồng trong báo cáo tự lập sang lỗ 23,39 tỷ đồng.

Lý giải chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán, Saigonres cho biết, chủ yếu điều chỉnh giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản. Khoản doanh thu này sẽ được chuyển sang ghi nhận vào kỳ sau khi đủ điều kiện ghi nhận và đồng thời phải trích lập dự phòng phải thu theo đề nghị của kiểm toán.

HoSE cũng ra quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã chứng khoán: BCE). Lý do, tại thời điểm ngày 30/6, BCE đang có lỗ luỹ kế tới hơn 56,6 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2024, BCE ghi nhận doanh thu hơn 27 tỷ đồng (giảm gần 24% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế lỗ 16,5 tỷ đồng.

HoSE đã quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TDC của Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. Trong báo cáo tài chính bán niên năm 2024, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã nhấn mạnh, TDC đang có khoản lỗ luỹ kế gần 318 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 1.097 tỷ đồng. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của TDC.

Giải trình về vấn đề này, TDC cho biết, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) và các công ty khác trong cùng Becamex IDC cam kết hỗ trợ tài chính cho TDC bằng cách bảo lãnh các khoản nợ vay, không yêu cầu công ty hoàn trả tiền nợ mua hàng hoá, dịch vụ cho đến khi công ty có khả năng trả nợ. Vì vậy, báo cáo tài chính của TDC vẫn được lập dựa trên giả thiết công ty hoạt động liên tục.

Cổ phiếu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức tiếp tục bị giữ nguyên diện cảnh báo.

Ngoài ra, HoSE quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với các cổ phiếu của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG), Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH), Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH), Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã chứng khoán: PIT), Công ty CP Viễn thông Tin học Bưu điện (mã chứng khoán: ICT), Công ty CP SEAREFICO (mã chứng khoán: SRF).

HoSE cũng giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát với cổ phiếu của Công ty CP Đại Thiên Lộc (mã chứng khoán: DTL) do còn lỗ lũy kế hơn 58 tỷ đồng. Cổ phiếu Công ty CP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex - mã chứng khoán: AGM) bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 10/9 do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp.

Cổ đông "tháo chạy" khỏi nhà sách Phương Nam

Chỉ trong hai phiên 20/8 và 27/8, hai cổ đông tổ chức báo cáo đã bán hơn 48% cổ phần Công ty CP Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán: PNC) - chủ sở hữu chuỗi nhà sách Phương Nam.

Cụ thể, Công ty CP Phát triển Kinh doanh Thành Vinh đã bán ra hơn 2,5 triệu cổ phiếu PNC, tương ứng 23,29% vốn điều lệ trong ngày 27/8. Sau giao dịch, Thành Vinh không còn nắm cổ phần PNC.

Tương tự, Công ty CP Phát triển Kinh doanh Trường Phát bán sạch gần 2,7 triệu cổ phiếu PNC trong ngày 20/8, giảm tỷ lệ sở hữu từ 24,84% vốn điều lệ về 0%.

Công ty CP Vinacafé Biên Hoà chia cổ tức bằng tiền lên tới 250%.

Ông Nguyễn Quang Bảo - Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) - báo cáo chỉ bán được hơn 1,5 triệu cổ phiếu VCI trong số 2,8 triệu cổ phiếu đăng ký.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 30/7 - 28/8. Ước tính, ông Bảo thu về gần 69 tỷ đồng từ thương vụ này. Sau giao dịch, ông Bảo giảm sở hữu tại Vietcap xuống còn 1,68 triệu cổ phiếu. Giải trình lý do không hoàn tất giao dịch, ông Bảo cho biết do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Bà Huỳnh Thị Mai Dung đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Cotana (mã chứng khoán: CSC) trong thời gian từ 29/8 - 28/9, để giảm sở hữu từ về hơn 3,68 triệu cổ phiếu, tương đương 9,84% vốn điều lệ. Ước tính, bà Dung có thể thu về gần 27 tỷ đồng từ giao dịch này.

Công ty CP Cảng Cát Lái (mã chứng khoán: CLL) thông báo 4/9 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 26%, có nghĩa 1 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng. Với 34 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Cát Lái dự kiến chi hơn 88 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.

Công ty CP Vinacafé Biên Hoà (mã chứng khoán: VCF) thông báo, 9/9 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 250%. Với gần 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinacafé Biên Hòa sẽ chi gần 650 tỷ đồng để trả cổ tức. Với việc nắm giữ hơn 26,3 triệu cổ phiếu VCF, Công ty TNHH MTV Masan Beverage sẽ nhận về hơn 642 tỷ đồng cổ tức.

