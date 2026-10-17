Hơn 300 căn nhà ở xã hội giá từ 1,1 tỷ đồng được mở bán chỗ nào Hà Nội?

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP. Hà Nội, khu nhà ở xã hội Arlington do Công ty CP Hnasa đầu tư, được xây dựng tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh. Tổng quy mô gồm 352 căn hộ, phân bổ cho ba hình thức là bán, cho thuê và thuê mua.

Trong số này, 316 căn được đưa ra thị trường theo hình thức bán với giá dự kiến 29,7 triệu đồng/m2. Mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng chưa tính kinh phí bảo trì. Căn hộ có diện tích từ 37,6 đến 71,3m2, tương ứng tổng giá trị khoảng 1,1-2,1 tỷ đồng/căn.

Phần quỹ nhà còn lại gồm 18 căn cho thuê và 18 căn thuê mua. Đối với phương án thuê mua, mức giá được dự kiến ở khoảng 277.000 đồng/m2.

Theo tiến độ dự kiến, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký sẽ diễn ra trong quý 4, trong khi thời điểm hoàn thành toàn bộ dự án được đặt mục tiêu vào quý 2/2028.

Công trình đã được khởi công từ đầu tháng 9, với thiết kế gồm hai tòa chung cư cao 12 tầng. Vị trí xây dựng nằm gần Quốc lộ 3, tại khu vực cửa ngõ phía bắc Thủ đô và cách khu vực trung tâm Hà Nội khoảng 20 km.

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội Arlington. Nguồn: Chủ đầu tư

Giá nhà ở xã hội tiến sát ngưỡng 30 triệu đồng/m2

Mặt bằng giá tại các dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội đang có sự thay đổi đáng kể. Nếu khoảng ba năm trước, nhiều dự án mở bán với mức giá dưới 20 triệu đồng/m2, thì từ đầu năm nay, thị trường đã ghi nhận thêm các dự án có giá dự kiến gần 30 triệu đồng/m2.

Diễn biến này khiến tổng giá trị căn hộ nhà ở xã hội tăng lên, đặc biệt với những căn có diện tích lớn. Dù vậy, mức giá thực tế người mua phải thanh toán còn phụ thuộc vào diện tích căn hộ, các khoản phí liên quan và điều kiện cụ thể của từng dự án.

Về nguồn cung, Hà Nội đã hoàn thành 5.158 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, cao hơn khoảng 10% so với chỉ tiêu được giao. Sang năm 2026, thành phố được giao mục tiêu hoàn thành 18.700 căn, cho thấy áp lực mở rộng nguồn cung phân khúc nhà ở dành cho người có nhu cầu thực vẫn rất lớn.