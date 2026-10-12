Bộ Xây dựng nói rõ thời điểm được bán lại nhà ở xã hội

Khi nào người mua được bán lại nhà ở xã hội?

Phản ánh trên Cổng thông tin Chính phủ, một doanh nghiệp tại Đồng Nai cho biết, đã bàn giao các căn hộ nhà ở xã hội cho khách hàng và hoàn tất cấp Giấy chứng nhận. Khi gần đủ 5 năm kể từ ngày cấp giấy, một số khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng căn hộ nhưng còn vướng mắc về thời điểm được bán lại, cơ chế chuyển nhượng theo giá thị trường và điều kiện thu nhập của người mua.

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng dẫn quy định tại Luật Nhà ở năm 2023. Theo đó, người mua nhà ở xã hội được bán lại nhà theo cơ chế thị trường sau thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, với điều kiện đã được cấp Giấy chứng nhận.

Theo quy định, thời điểm tính thời hạn 5 năm không căn cứ vào ngày cấp Giấy chứng nhận mà được xác định từ ngày người mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở xã hội.

Đối với việc chuyển nhượng theo cơ chế thị trường, Luật Nhà ở năm 2023 quy định người mua được bán lại nhà ở xã hội cho đối tượng có nhu cầu sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất, đồng thời phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp bán nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ, bên bán phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập.

Người mua nhà ở xã hội được chuyển nhượng theo cơ chế thị trường sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền và đã được cấp Giấy chứng nhận. Ảnh: Anh Văn

Điều kiện thu nhập của người mua nhà ở xã hội

Một nội dung khác được doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn là việc xác nhận điều kiện thu nhập đối với người đứng đơn mua nhà ở xã hội là chủ hộ kinh doanh, cũng như cơ quan có thẩm quyền xác nhận điều kiện này.

Bộ Xây dựng dẫn quy định tại Nghị định 100/2024 về điều kiện thu nhập đối với một số nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Theo đó, người độc thân phải có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng; trường hợp độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa là 35 triệu đồng/tháng. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng.

Các mức thu nhập này được xác định theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Đối với trường hợp người đứng đơn là chủ hộ kinh doanh, Bộ Xây dựng lưu ý pháp luật nhà ở quy định việc xác nhận điều kiện thu nhập đối với đối tượng là cá nhân, đồng thời đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định và đối chiếu với trường hợp cụ thể để thực hiện.