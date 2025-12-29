Phương Mỹ Chi tiếp tục đứng trên sân khấu “ngày hội lớn” của đất nước

Sáng 27/12, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Đại hội có sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Phương Mỹ Chi biểu diễn tại Đại hội Thi đua yêu nước 2025

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là sự kiện chính trị – xã hội đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức 5 năm một lần, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Đây được xem là “ngày hội lớn” nhằm tôn vinh các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể và cá nhân tiêu biểu, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong khuôn khổ Đại hội, Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ trẻ duy nhất được tham gia biểu diễn. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc “Made In Vietnam” – sáng tác của nhà sản xuất âm nhạc DTAP, một tác phẩm mang tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và bản sắc Việt Nam đương đại, phù hợp với tinh thần xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp Phương Mỹ Chi được tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, khẳng định hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và những đóng góp tích cực của cô trong suốt nhiều năm qua. Việc góp mặt tại một sự kiện chính trị – xã hội trọng đại của đất nước không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận dành cho hình ảnh một nghệ sĩ trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Trong năm qua, bên cạnh các hoạt động âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc và tinh thần yêu nước, Phương Mỹ Chi còn nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp nghệ thuật và việc học tập, duy trì tinh thần học hỏi nghiêm túc tại trường. Song song đó, nữ ca sĩ luôn tích cực tham gia, đóng góp trong nhiều chương trình, sự kiện lớn của quốc gia, cũng như các hoạt động xã hội ý nghĩa. Đặc biệt, Phương Mỹ Chi đã đồng hành trong các chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, tham gia quyên góp, kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ.

Tinh thần thi đua yêu nước mà Đại hội hướng tới cũng chính là những giá trị mà Phương Mỹ Chi theo đuổi trong suốt quá trình làm nghề. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất.” Trải qua gần 80 năm kể từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tinh thần ấy đã trở thành truyền thống quý báu, sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc Việt Nam, gắn liền với những phong trào thi đua tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh Phương Mỹ Chi – một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc với nghề, bền bỉ cống hiến, sống đẹp và không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua âm nhạc và hành động cụ thể – được xem là phù hợp với tiêu chí, tinh thần của Đại hội, đồng thời thể hiện sự tiếp nối đáng trân trọng của thế hệ trẻ trong dòng chảy thi đua yêu nước của dân tộc.