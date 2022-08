Giá đất “ăn theo” khu tái định cư sân bay Long Thành

Chính quyền cảnh báo người mua cẩn trọng, nếu không muốn ôm rủi ro.

Giao dịch hạ nhiệt, giá vẫn chót vót

Khu tái định cư sân bay Long Thành (Lộc An - Bình Sơn) ở Đồng Nai đang dần hoàn thiện. Hệ thống đường giao thông thông thoáng, khang trang.

Hàng nghìn căn nhà kiên cố đã xây và đang được xây dựng. Nhiều hộ dân đã chuyển vào sinh sống, đang dần hình thành một khu dân cư sầm uất.

Chính quyền xã Lộc An dựng các bảng thông báo nghiêm cấm các hành vi tự ý tách thửa, xây dựng hạ tầng, tụ tập đông người rao bán đất dự án, khu dân cư, nhà ở trái phép… trên tuyến TL769

Ở gần góc đường N2 - N22 trong khu tái định cư, một phụ nữ tuổi trung niên giới thiệu vanh vách tên những nền đất mà các hộ dân có nhu cầu sang nhượng.

Người này chỉ tay vào lô đất ngay đường: “Lô này ngang 5m, dài 16m đang kêu 5,1 tỷ! Đất ở đây còn tăng nữa chứ không giảm đâu. Hiện nay, người đến mua hơi ít nhưng giá không giảm. Mua thì tôi giới thiệu chủ đất cho”.

Ở đường D19, chỉ vào lô đất bên nhà còn trống, chị Nguyễn Thị Hòa cho hay, lô đất ngang 5m, dài 25m này có giá 4 tỷ đồng. “Nghe bán nhưng chưa thấy ai mua. Đường này giá hơi thấp hơn chứ nếu ở đường phía bên kia (đường đôi - PV) giá cao lắm!”, chị Hòa nói.

“Ăn theo” khu tái định cư sân bay Long Thành, giá đất khu vực xung quanh cũng đang bị thổi giá. Theo ghi nhận của PV, các bảng rao bán đất sào, đất mẫu được treo đầy tuyến TL769 (tuyến đường kết nối QL51 vào sân bay quốc tế Long Thành và đến QL1A tại ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất), dù lượng người giao dịch không còn sôi động như trước đây.

Anh Thịnh, một người môi giới đất nền, đất sào, đất mẫu trên TL769 giới thiệu: “Tôi đang quản lý khá nhiều khu đất có diện tích lớn. Muốn mua sào, mua mẫu đều có. Giá từ 3 - 5 triệu đồng/m2 tùy khu vực”.

Ở khu Lộc An, anh Thịnh giới thiệu một loạt các khu đất sào, đất mẫu cần bán: Đất có diện tích 1.331m2 (23,6 x 57m, có 200m2 thổ cư) giá 24 tỷ đồng; thửa đất có diện tích hơn 3.586m2 là đất trồng cây lâu năm với giá 20 tỷ đồng; thửa đất diện tích 4.770m2 có hơn 1.000m2 đất ở nông thôn có giá 30 tỷ đồng; thửa đất có diện tích 4.736m2 là đất trồng lúa với giá 30 tỷ đồng…

Chia sẻ với PV, anh Hùng - một môi giới bất động sản ở Long Thành cho hay: Thời gian gần đây tình hình giao dịch mua bán đất đã chùng hơn so với trước do giá đất trước đây đã bị thổi “lên tới nóc”. Phần lớn người mua là để đầu tư.

Hiện nay, hệ thống giao thông ở khu vực xung quanh khu tái định cư chưa có nhiều tuyến đường lớn kết nối với các khu vực lân cận. Tuyến TL769 hiện quá nhỏ, mật độ xe đông, phương tiện giao thông công cộng (xe buýt) chưa có nên phần nào ảnh hưởng đến việc người dân chọn mua đất ở khu vực xung quanh.

Dự án đô thị lớn nở rộ, chính quyền cảnh báo

Nhiều căn nhà khang trang, xây dựng kiên cố tại dự án D2D nằm ngay mặt tiền TL769 dù đã hoàn thiện nhiều năm nhưng không có người ở

Thời gian qua, một số dự án bất động sản quanh khu vực tái định cư sân bay Long Thành đã hoàn thành cơ sở hạ tầng nhưng vắng bóng người đến ở.

Đơn cử, dự án khu dân cư D2D (khu dân cư Lộc An) do Công ty CP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 41ha, được quảng bá là khu dân cư hiện đại, một đô thị kiểu mới. Tuy nhiên, dự án đã hoàn thành hơn 7 năm qua với những dãy nhà phố khang trang nhưng… đang hoang vắng. Trong khi đó, những lô đất được phân lô, bán nền cây cỏ mọc um tùm, thành nơi chăn thả trâu bò.

Hay như dự án Khu đô thị STC Long Thành do Công ty CP BĐS STC Golden Land làm chủ đầu tư. Dự án có tên pháp lý là khu dân cư xã Bình Sơn - Lộc An, quy mô rộng 23,4ha.

Dự án này có quy mô khoảng hơn 1.000 sản phẩm gồm các loại đất nhà liền kề phố, đất nhà liền kề vườn, đất nhà song lập. Hiện dự án đang xây dựng hạ tầng giao thông.

Tại huyện Long Thành hiện một số dự án bất động sản “cỡ bự” đang hình thành, cách khu tái định cư sân bay Long Thành không xa như: Dự án Khu đô thị ID Junction do Công ty Cổ phần Long Thành Riverside làm chủ đầu tư, có quy mô 40,7ha; Dự án khu đô thị Thương mại giải trí Gem Sky World (xã Long Đức, huyện Long Thành) do Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An làm chủ đầu tư, có tổng diện tích rộng 92,2ha.

Anh Trần Kiên, hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản lâu năm tại khu vực Long Thành lý giải nguyên nhân nhiều dự án bất động sản “bám” theo TL769 vì đây là một trong những trục đường chính kết nối QL51 vào khu vực cổng sân bay rồi đến QL1 tại ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Tháng 12/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường này. Sau khi hoàn thành sẽ mở rộng kết nối vào đường Vành đai 4 (Hương lộ 10).

“Ngoài ra, tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khởi công vào tháng 6/2023 đi qua xã Bình Sơn kết nối sân bay trong tương lai cũng hình thành nhiều khu đô thị mới, bất động sản sẽ có nhiều biến động”, anh Kiên nói.

Trước tình trạng bất động sản “ăn theo” sân bay Long Thành, chính quyền địa phương đã lên tiếng cảnh báo. Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến TL769, chính quyền đã dựng lên các bảng thông báo nghiêm cấm mọi hành vi phân lô bán nền trái phép, xây dựng công trình không phép trên đất nông nghiệp.

Còn tại tuyến đường Bàu Cạn (xã Bàu Cạn, tuyến nối QL51 với xã Bàu Cạn), chính quyền địa phương cũng dựng nhiều biển thông báo “nghiêm cấm các hành vi tự ý tách thửa, xây dựng hạ tầng, tụ tập đông người rao bán đất dự án, khu dân cư, nhà ở trái phép”.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đưa ra khuyến cáo: Người dân không nên mua bán bằng giấy tay các nền đất tại khu tái định cư sân bay Long Thành vì các lô đất thuộc suất tái định cư hiện đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Điều này tiềm ẩn rủi ro, dễ phát sinh các vấn đề tranh chấp về sau.

