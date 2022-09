Đà tăng giá chung cư Hà Nội cao gấp 3 lần TP.HCM

Chị Thu Hoa (Đống Đa, Hà Nội) cầm trong tay 3 tỷ đồng nhưng nhiều tháng nay không tìm mua được căn hộ chung cư mới tại gần trung tâm Hà Nội. Nguyên nhân bởi ngày càng ít dự án mới ra và giá đều trên mức 50 triệu đồng/m2. Quá nản nên chị Hoa tìm mua căn hộ chung cư cũ nhưng cũng bất ngờ khi các chung cư này cũng lập mặt bằng giá mới.

Khảo sát 6 dự án bàn giao năm 2022 ở Hà Nội gồm Rubic 360 Xuân Thủy, The Nine, The Park Home (cùng tại quận Cầu Giấy), Trinity Tower (quận Thanh Xuân), Feliz Homes (quận Hoàng Mai) hay BID Residence (quận Hà Đông) cho thấy, duy nhất dự án BID Residence có giá dưới 30 triệu đồng/m2, các dự án còn lại đều trên 40 triệu đồng/m2.

Các dự án đang mở bán như Khai Sơn City (Long Biên) giá 43 triệu đồng/m2; Ha Noi Melody Residence (Linh Đàm, Hoàng Mai) giá hơn 40 triệu đồng/m2; Chung cư T&T Capella Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa) giá hơn 60 triệu đồng/m2…

Chung cư T&T Capella Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa) đang thi công được bán với giá hơn 60 triệu đồng/m2.

Không chỉ các dự án mới, các chung cư đã đi vào hoạt động trong khoảng thời gian 2-5 năm ở Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng giá cao chưa từng thấy. Chẳng hạn, một căn căn hộ 85 m2 tại chung cư Bohemia đường Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân chứng kiến mức tăng giá từ 2,9 tỷ đồng lên 3,3 tỷ đồng, còn loại căn hộ 127 m2 tăng từ 4,7 tỷ đồng lên 5,1 tỷ đồng trong vòng 1 năm.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn ghi nhận trong 8 tháng đầu năm 2022, nhu cầu tìm kiếm căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lượt tìm mua chung cư Hà Nội và TP.HCM tăng lần lượt 9% và 4%. Lượt tìm thuê chung cư tại 2 thành phố này còn tăng mạnh hơn, lần lượt là là 25% và 48%.

Thu hút lượng quan tâm lớn, loại hình chung cư có mặt bằng giá rao bán gia tăng trong 8 tháng qua. Đáng chú ý, tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội cao khoảng gấp đôi thậm chí gấp ba so với TP.HCM, tùy từng phân khúc. Các phân khúc căn hộ tại Hà Nội có giá rao bán tăng từ 15% đến 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá rao bán chung cư bình dân, trung cấp và cao cấp ở TP.HCM tăng lần lượt là 3%, 5,5% và 8%.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam - nhận định, những năm qua, nền giá chung cư TP.HCM cao hơn đáng kể so với Hà Nội. Nhưng đến hiện tại, mức giá điều chỉnh gần như ngang nhau song lại diễn ra trên 2 nền giá khác nhau thì tỷ lệ % thay đổi tất yếu sẽ chênh lệch. Trong vài năm trở lại đây, đất nền ở các vùng ven Hà Nội đã trải qua các cơn “sốt”, qua đó đẩy giá mặt bằng chung của các phân khúc khác như chung cư lên cao.

Trên thị trường chung cư Hà Nội, căn hộ trung cấp (30 - 50 triệu đồng/m2) có giá rao bán tăng cao nhất (15,5%). Đây là phân khúc thu hút lượng quan tâm lớn nhất và tăng mạnh nhất (10%), lượng tin đăng cũng tăng 11%.

Ở TP.HCM, căn hộ cao cấp (55 triệu đồng/m2) đứng đầu về tốc độ tăng giá rao bán, mức độ quan tâm và cả số lượng tin đăng. Cụ thể, giá rao bán chung cư cao cấp TP.HCM tăng 8%, lượt tìm mua tăng 16% và lượng tin đăng tăng đến 25%.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu của Savills Hà Nội - cho rằng, với diễn biến hiện tại, thị trường Hà Nội sẽ đối diện với nguy cơ thiếu nguồn cung căn hộ giá rẻ, thiếu các dự án thực sự có chất lượng tốt, được đầu tư bài bản.

