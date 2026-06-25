Giá bạc hôm nay 25/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu chưa từng có

Giá bạc hôm nay 25/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 25/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu chưa từng có, xuống vùng 59 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc tại hệ thống Phú Qúy hôm nay giảm sâu chưa từng có. Giá bán mở phiên sáng nay đã tụt xuống vùng 59,546 triệu đồng/kg, tương đương 2,233 triệu đồng/lượng. Đã giảm 4,96 triệu đồng/kg so với giá bán chiều hôm qua (64,506 triệu đồng/kg, tương đương 2,419 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Phú Quý 25/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng sụt giảm nghiêm trọng về vùng 59,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,236 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán chiều qua vẫn còn đang duy trì ở vùng 64,560 triệu đồng/kg, tương đương 2,421 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 25/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc bán ra tiếp tục sụt giảm mạnh. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h38 phút bán ra ở vùng 61,360 triệu đồng/kg, tương đương 2,301 triệu đồng/lượng. Đã giảm 4 triệu đồng so với giá bán chiều qua (65,360 triệu đồng/kg, tương đương 2,451 triệu đồng/lượng). Dù không giảm mạnh như các hệ thống khác, tuy nhiên giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hiện nay cũng đã chạm ngưỡng thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 25/6.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji giá bạc mở phiên hôm nay 25/6 cũng tiếp tục đà giảm sâu. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,233 triệu đồng/lượng và khoảng 11,165 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán chiều qua vẫn duy trì ở vùng 2,419 triệu đồng/lượng và khoảng 12,890 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 25/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay cũng giảm sâu. Giá bán giảm mạnh xuống vùng 57 USD/ounce, nối dài đà giảm mạnh nhất trong mấy tháng qua. Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Thị trường bạc đang bước vào nhịp điều chỉnh khi giá bạc tại nhiều thương hiệu lớn như Phú Quý, DOJI, Ancarat hay Sacombank-SBJ giảm về vùng thấp hơn so với thời điểm "nóng sốt" trước đó. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng lẫn giới đầu tư cá nhân, bởi mức giá hiện tại được đánh giá là dễ tiếp cận hơn.

Trên thực tế, mỗi khi giá bạc hạ nhiệt sau một chu kỳ tăng mạnh, nhu cầu mua vào thường có xu hướng gia tăng. Nhiều người tiêu dùng tranh thủ thời điểm giá điều chỉnh để sở hữu các sản phẩm bạc trang sức, quà tặng hoặc vật phẩm phong thủy với chi phí hợp lý hơn. Trong khi đó, không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng xem đây là cơ hội để tích lũy bạc vật chất, đa dạng hóa danh mục tài sản trong bối cảnh giá vàng vẫn duy trì ở mức cao.

Các chuyên gia nhận định bạc đang ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ vừa mang giá trị tích trữ, vừa có tính ứng dụng cao trong đời sống và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tránh tâm lý mua đuổi hoặc cố gắng "bắt đáy" trong ngắn hạn. Việc tham gia thị trường nên dựa trên mục tiêu tài chính rõ ràng, đồng thời ưu tiên giao dịch tại các đơn vị kinh doanh uy tín, công khai giá niêm yết và đầy đủ chứng từ để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư.

Giá bạc thế giới hôm nay sụt xuống vùng 57 USD/ounce.