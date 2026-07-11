Giá bạc hôm nay 11/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều, tăng giá

Giá bạc hôm nay 11/7

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 11/7 ở bạc Phú Quý và các thương hiệu Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại trượt giá sau đà tăng nhẹ ngày hôm qua.

Giá bạc Phú Qúy

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Quý giảm nhẹ sau đà tăng ngày hôm qua. Giá bán mở phiên sáng nay niêm yết ở vùng 62,133 triệu đồng/kg, tương đương 2,330 triệu đồng/lượng. Đã giảm 586.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (62,719 triệu đồng/kg, tương đương 2,352 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 11/7.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc bán ra sáng nay tại hệ thống Ancarat cũng tiếp tục có sự điều chỉnh giảm khoảng 614.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (62,667 triệu đồng/kg, tương đương 2,350 triệu đồng/lượng). Giá bán niêm yết tại khung giờ 7h57 phút đang duy trì ở vùng 62,053 triệu đồng/kg, tương đương 2,327 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tại hệ thống Ancarat hôm nay 11/7.

Giá bạc Sacombank - SBJ

Giá bạc bán ra tại hệ thống Sacombank-SBJ sáng nay hiện vẫn đang niêm yết giá bán tại bảng giá công bố lúc 16h40 phút chiều qua, giá bạc bán ra ở vùng 61,600 triệu đồng/kg, tương đương 2,310 triệu đồng/lượng. Đã giảm 800.000 đồng/kg so với giá bán niêm yết tại khung giờ 10h30 phút sáng qua (62,400 triệu đồng/kg, tương đương 2,340 triệu đồng/lượng).

Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hôm nay 11/7.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 11/7 cũng có động thái giảm. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,330 triệu đồng/lượng và khoảng 11,650 triệu đồng/5 lượng.Trong khi giá bán sáng qua vẫn đang duy trì ở vùng 2,352 triệu đồng/lượng và khoảng 11,760 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 11/7: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Như vậy, giá bạc chỉ nhích nhẹ ngày hôm qua, rồi đồng loạt giảm ngay ngày sau đó. Giá bạc trong nước vẫn loanh quanh ở ngưỡng 60 triệu đồng/kg. Với tình hình này, nhiều nhà đầu tư nhận định rất khó để giá bạc có thể phục hồi trở về khoảng giá 90 triệu đồng/kg như thời điểm chạm đỉnh trước đây.

Giá bạc thế giới

Trên thị trường thế giới, giá bạc vẫn chưa thoát được cảnh ảm đạm, so với hôm qua, giá bạc phiên mới nhất sụt nhẹ vùng 59 USD/ounce. Mức giá này cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Giá bạc thế giới hôm nay ở vùng 60 USD/ounce.