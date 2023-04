Doanh nghiệp Hà Nội, TPHCM 'tháo chạy' khỏi văn phòng hạng A

Thị trường trầm lắng

Trong báo cáo thị trường bất động sản quý I/2023, JLL Việt Nam cho biết, khu vực trung tâm TPHCM có thêm 16.200 m2 văn phòng hạng A. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu chung giảm dần, phần lớn các tòa nhà văn phòng hiện hữu ghi nhận mức hấp thụ thuần âm, khiến tỷ lệ trống trung bình ở khu vực trung tâm tăng 5,6%.

“Thị trường trầm lắng với ít giao dịch cho thuê trong quý này. Một số khách hàng thuê văn phòng hạng A đã chuyển sang các lựa chọn tiết kiệm hơn như tòa nhà hạng B hay nhà phố thương mại để giảm chi phí trong bối cảnh kinh tế không ổn định”, bà Trang Lê - Giám đốc Cấp cao khối Tư vấn và Nghiên cứu thị trường JLL Việt Nam - nói.

Giá thuê của thị trường văn phòng hạng A ngoài khu trung tâm TPHCM được ghi nhận ở mức là 27,1 USD /m2/tháng.

Đáng chú ý, cụm văn phòng Nam Sài Gòn là Mapletree Business Centre và Phu My Hung Tower trở thành những tòa nhà văn phòng hạng A đầu tiên ở ngoài khu vực trung tâm TPHCM với tổng nguồn cung là 55.077 m2.

Trong quý I, giá thuê thuần trung bình của văn phòng hạng A ở khu trung tâm ghi nhận ở mức 47,5 USD/m2/tháng, giảm 0,5% so với quý trước do nguồn cung mới được nâng cấp và gia nhập giỏ hàng có mức giá thuê thấp hơn mức trung bình của thị trường. Trong khi đó, giá thuê của thị trường văn phòng hạng A ngoài khu trung tâm được ghi nhận ở mức là 27,1 USD/m2/tháng, vẫn ổn định so với quý trước.

Tương tự, thị trường cho thuê văn phòng hạng A tại Hà Nội cũng tiếp tục chậm lại khi các doanh nghiệp thận trọng hơn trong việc di dời hoặc mở rộng văn phòng do lo ngại bất ổn kinh tế. Bằng chứng là tỷ lệ hấp thụ trong quý I năm nay giảm 17,6% theo quý và giảm 16,8% theo năm.

Hầu hết các nhu cầu thuê mới đến từ các doanh nghiệp nước ngoài với ngân sách lớn, tập trung tại hai dự án chất lượng cao tại khu vực trung tâm là Capital Place và Lotte Center. Tòa nhà mới hoàn thành Lancaster Luminaire chứng kiến lượng giao dịch hạn chế do vị trí không thuận tiện. Thị trường văn phòng ngoài trung tâm tiếp tục chứng kiến tỷ lệ hấp thụ âm do sự cạnh tranh khốc liệt từ các tòa nhà hạng B trong khu vực.

Theo JLL Việt Nam, với nguồn cung mới và nhu cầu suy yếu, tỷ lệ trống trong quý I bị đẩy lên mức 18,3%, tăng 3,4% so với quý trước. Trong đó, tỷ lệ trống khu vực trung tâm tăng 3,9% so với quý trước.

Tỷ lệ trống sẽ tiếp tục tăng

Để đối phó với thị trường cho thuê có phần chậm lại, một số tòa nhà đang giảm giá cho các ô văn phòng ở khu vực thấp tầng, không có tầm nhìn hoặc cung cấp nhiều ưu đãi trong thời gian thi công thiết kế văn phòng cho khách thuê mới để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy của tòa nhà.

Tỷ lệ trống tại các tòa nhà văn phòng lên cao hơn do nguồn cung dồi dào.

JLL Việt Nam dự báo, tới cuối năm nay, một nguồn cung mới khoảng 64.000 m2 sẽ gia nhập thị trường văn phòng Hà Nội và đẩy tỷ lệ trống tại các tòa nhà văn phòng lên cao hơn trong bối cảnh nguồn cầu dự kiến hồi phục với tốc độ chậm hơn. Trong đó, tại khu vực trung tâm, Diamond Park Plaza và 36 Cát Linh sẽ đóng góp khoảng 43.000 m2. Tại khu vực ngoài trung tâm, 21.000 m2 văn phòng hạng A sẽ đến từ dự án hỗn hợp Lotte Mall Tây Hồ.

Ở TPHCM, hai dự án The Hallmark và The MEET ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm khoảng 84.000 m2 vào tổng nguồn cung văn phòng hạng A cho khu vực trung tâm trong cuối năm nay. Các cam kết thuê sớm được ghi nhận mạnh mẽ ở hai dự án trên nhờ giá chào thuê có nhiều ưu đãi so với những tòa nhà có chất lượng tương đương ở khu vực trung tâm hiện hữu.

Khoảng cách về giá thuê văn phòng hạng A tại TPHCM dự kiến sẽ được thu hẹp lại giữa các cụm văn phòng trong thành phố nhờ sự ra đời của nhiều tòa nhà có tiêu chuẩn chất lượng cao ở khu vực ngoài trung tâm. Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm, sự chênh lệch giá thuê giữa các tòa nhà sẽ rõ ràng hơn, nhất là giữa những tòa nhà cũ và tòa nhà mới đạt chuẩn LEED.

