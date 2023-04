“Mức thu nhập mỗi tháng khoảng 14,5 triệu đồng thậm chí không đủ để chi tiêu nếu như tháng nào có phát sinh đám cưới bạn bè, về quê hoặc có sự kiện gì đó” - Trần Nhật Minh (26 tuổi, Hà Nội).

Trong khi đó, Trần Nhật Minh (26 tuổi) hiện đang là nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, mức thu nhập mỗi tháng khoảng 14,5 triệu đồng hiện tại cũng chỉ đủ chi phí thuê nhà trọ và phục vụ nhu cầu đi lại, ăn uống và thi thoảng mua sắm, chứ không thể tiết kiệm được gì cho bản thân.

Minh chia sẻ, số tiền này không đủ để chi tiêu hàng tháng nếu như tháng nào có phát sinh thêm như: đám cưới bạn bè, về quê hoặc có sự kiện gì đó mà mình phải tham gia… “Để theo kịp mức sống của người Hà Nội, thì thu nhập ít nhất cũng phải trên 20 triệu đồng, thì may ra mới có dư, với thu nhập hiện tại của em chỉ tạm đủ để sống mà thôi”, Nhật Minh nói.

Do thu nhập hiện nay mới chỉ tạm đủ sống do đó cả Quỳnh Trang và Nhật Minh đều thừa nhận chưa nghĩ đến việc mua nhà ở thời điểm hiện tại. “Do chưa có khoản tích lũy cá nhân nào nên giấc mơ mua nhà để ổn định nơi an cư vẫn là một giấc mơ xa vời với bản thân tôi”, Nhật Minh thừa nhận.