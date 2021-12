Đâu là những thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới?

Thành phố của Israel lần đầu tiên đứng đầu chỉ số chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới của EIU vào tháng 12 năm 2021, tăng từ vị trí thứ năm vào năm ngoái. EIU cho biết Tel Aviv tăng thứ hạng chủ yếu là do đồng tiền của Israel, đồng shekel, đã tăng vọt, “tăng giá so với đồng đô la nhờ việc triển khai thành công vắc xin Covid-19 của Israel”.

Israel đã có một trong những chương trình tiêm chủng Covid-19 nhanh nhất trên thế giới. Theo số liệu từ Our World in Data, 62% dân số Israel đã được tiêm phòng đầy đủ vào thứ Hai. Vào đầu tháng 11, đồng shekel của Israel đã tăng 4% so với đô la Mỹ tính đến thời điểm hiện tại, theo Reuters.

Trong nghiên cứu mới nhất của EIU, khoảng 1/10 hàng hóa đã tăng giá ở Tel Aviv, nghiên cứu xem xét giá của hơn 200 sản phẩm và dịch vụ tại 173 thành phố.

Nói rộng hơn, EIU cho biết tỷ lệ lạm phát của giá cả mà nó theo dõi đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái tính theo đồng nội tệ tính đến tháng 9 năm 2021, tăng từ mức chỉ 1,9% vào năm 2020. Nó cho biết điều này thể hiện tốc độ lạm phát nhanh nhất trong chỉ số của nó trong năm năm qua.

EIU cho biết các vấn đề về chuỗi cung ứng, biến động tỷ giá hối đoái và thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng đã dẫn đến việc tăng giá hàng hóa và các mặt hàng khác. Theo nghiên cứu, giao thông vận tải có mức tăng chi phí lớn nhất, với giá xăng/lít tăng trung bình 21% vào năm 2021.

Upasana Dutt, người đứng đầu chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới tại EIU, nói rằng giá cả dự kiến sẽ tăng hơn nữa ở nhiều thành phố trong năm tới, khi mức lương tăng lên.

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất một cách thận trọng để ngăn chặn lạm phát”, bà nói và cho biết thêm rằng những đợt tăng giá này nên bắt đầu ở mức vừa phải so với mức hiện tại.

Thủ đô Paris của Pháp tụt xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, cùng với Singapore. Rome, Ý, là nơi tụt hạng nhiều nhất trong bảng xếp hạng, do giá hàng tạp hóa và quần áo giảm mạnh.

Những thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2021 gồm

1. Tel Aviv, Israel

2. Paris, Pháp

3. Singapore

4. Zurich, Thụy Sĩ

5. Hồng Kông, Trung Quốc

6. New York, Hoa Kỳ

7. Geneva, Thụy Sĩ

8. Copenhagen, Đan Mạch

9. Los Angeles, Hoa Kỳ

10. Osaka, Nhật Bản

