Covid-19 bùng nổ, xuất hiện những “chiếc máy in tiền” chưa từng thấy trong lịch sử

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 16:00 PM (GMT+7)

Khi đại dịch corona lan rộng ra toàn cầu, hàng ngàn nhà máy đã nhanh chóng chuyển sang tập trung vào một thị trường mới và biến nhà máy thành các máy in tiền thu lợi lớn.

Với tỷ lệ nhiễm bệnh đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, nhu cầu về khẩu trang tăng vọt. Các hiệu thuốc ở nhiều nước đã hoàn toàn hết khẩu trang vào cuối tháng 1.

Vào thời điểm COVID-19 lan rộng ra nhiều quốc gia, công ty của Guan Xunze đã nhanh chóng xây dựng một nhà máy sản xuất khẩu trang chỉ trong 11 ngày. Nhà máy này có năm dây chuyền sản xuất ở phía đông bắc Trung Quốc, đã chế tạo khẩu trang N95 với nhiều đơn hàng mới liên tục được ký hợp đồng.

Hàng chục nghìn nhà máy được xây dựng để tham gia vào cuộc đua siêu lợi nhuận sản xuất khẩu trang (Nguồn: Bangkokpost)

Trong 2 tháng đầu năm, chỉ riêng tại Trung Quốc, 8.950 công ty sản xuất khẩu trang mới đã được xây dựng, theo nền tảng dữ liệu kinh doanh Tianyanch. Các nhà máy đều chạy đua để lấp đầy khoảng trống lớn về nhu cầu đối với các mặt hàng y tế trong đợt dịch toàn cầu.

Ông Shi Xinghui - Giám đốc bán hàng của một công ty máy khẩu trang N95 tại thành phố Đông Quan - cho biết: "Mỗi dây chuyền sản xuất khẩu trang là một máy in tiền thật sự. Lợi nhuận sản xuất khẩu trang hiện cao gấp nhiều lần so với lợi nhuận sản xuất trong quá khứ. Sản xuất 60.000 - 70.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày tương đương với in tiền".

Qi Guangtu, một doanh nhân tại Trung Quốc, đã đầu tư hơn 50 triệu nhân dân tệ (7 triệu đô la) vào nhà máy của mình để tiến hành sản xuất khẩu trang ở trung tâm công nghiệp phía nam của Đông Quan.

Anh Qui nói: "Phục hồi chi phí chắc chắn không phải là một vấn đề" và cho biết 70 bộ thiết bị đã được bán với giá hơn 500.000 nhân dân tệ (71.000 USD) mỗi bộ. Hiện nay, anh đã nhận được hơn 200 đơn đặt hàng trong tay, trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (14 triệu USD).

Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, sản xuất mặt nạ hàng ngày của Trung Quốc đã vượt qua con số 116 triệu, với các đơn hàng ở nước ngoài liên tục được kí kết.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/covid-19-bung-no-xuat-hien-nhung-chiec-may-in-tien-chua-tung-...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/covid-19-bung-no-xuat-hien-nhung-chiec-may-in-tien-chua-tung-thay-trong-lich-su-1074788.html