Công ty “vô danh” bỗng chốc vụt sáng, cổ phiếu tăng sốc 14.000%

AMTD Digital (HKD), được niêm yết trên NYSE, là một công ty có trụ sở tại Hồng Kông và đã gây bão Phố Wall trong thời gian qua. Kể từ ngày cổ phiếu HKD được niêm yết, giá cổ phiếu đã tăng vọt hơn 14.000% khi đóng cửa ở mức 1.679 USD vào ngày 2 tháng 8. Giá IPO của HKD là 7,8 USD và trong vòng chưa đầy một tháng giao dịch, cổ phiếu HKD đã chứng kiến mức cao nhất trong ngày là 2.555 USD, từ mức thấp nhất là 12 USD vào ngày niêm yết.

Mức giá cao ngất ngưởng mà cổ phiếu đạt được trong thời gian ngắn đã biến thành giá trị vốn hóa thị trường khổng lồ cho công ty vốn không mấy người biết đến này. Với mức vốn hóa thị trường hơn 470 tỷ USD vào một thời điểm trong tuần này, AMTD Digital Inc. đứng đầu trong số các công ty trụ cột khác của chỉ số về mặt định giá.

Điều khiến thị trường ngạc nhiên là HKD với doanh thu 25 triệu USD hiện có giá trị vốn hóa thị trường gần 203,55 tỷ USD! Trên cơ sở so sánh, vốn hóa thị trường của HKD còn hơn cả Adobe, Cisco, Intel Corporation, hay thậm chí là những gã khổng lồ tài chính như Wells Fargo & Co., Morgan Stanley và Goldman Sachs Group.

Về mặt định giá, HKD đã vươn lên trở thành công ty tài chính lớn thứ năm trên thế giới, xếp sau Berkshire Hathaway Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. và Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

Sự biến động giá cổ phiếu của AMTD Digital vẫn tiếp tục. Kể từ ngày 2 tháng 8, giá cổ phiếu HKD đã giảm từ khoảng 2.555 USD xuống giao dịch ở mức 846 USD. Hôm thứ Năm, HKD giảm gần 27% trong khi hôm thứ Sáu, cổ phiếu này tăng hơn 5,5% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc. Vốn hóa thị trường đã giảm một nửa sau khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới 1000 USD.

HKD về cơ bản là nhà cung cấp các nền tảng giải pháp kỹ thuật số ở châu Á với các doanh nghiệp trải dài trên nhiều lĩnh vực, bao gồm dịch vụ tài chính kỹ thuật số, giải pháp hệ sinh thái SpiderNet, truyền thông kỹ thuật số, nội dung và tiếp thị, và đầu tư kỹ thuật số. AMTD Digital Inc. là công ty con được kiểm soát bởi Công ty TNHH Tập đoàn AMTD, sau này là Tập đoàn AMTD IDEA.

Hiện tượng cổ phiếu meme có vẻ như không bao giờ kết thúc. Liệu cổ phiếu AMTD Digital có đủ điều kiện là cổ phiếu meme hay không vẫn còn phải xem xét. Khi cổ phiếu của một công ty ít được biết đến chứng kiến ​​một mức giá không tưởng mà không có lý do rõ ràng và thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư lớn, thì đó là một trường hợp hoàn hảo của cổ phiếu meme.

Nhà chiến lược trưởng Steve Sosnick của Interactive Brokers đã nói như vậy về cổ phiếu AMTD Digital - “Tôi đã được hỏi liệu HKD có phải là cổ phiếu meme hay không. Bề ngoài, nó hoạt động giống như một loại cổ phiếu meme. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu lưu hành nhỏ (16 triệu cổ phiếu) và thiếu các lựa chọn niêm yết khiến khó có thể coi HKD là một cổ phiếu meme thực sự”.

Cho dù đó là câu chuyện về Gamestop trên diễn đàn Reddit’s WallStreetBets hay bất kỳ cổ phiếu meme nào khác, các nhà đầu tư bán lẻ nên cảnh giác với chiến lược ‘bơm và bán phá giá’ của các nhà đầu tư tổ chức lớn.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/cong-ty-vo-danh-bong-choc-vut-sang-co-phieu-tang-soc-14000-c6a9073.html