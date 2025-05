Những người con tài giỏi của gia tộc Sơn Kim

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân và mẹ - bà Nguyễn Thị Sơn

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân là con gái cả của bà Nguyễn Thị Sơn. Xuất thân từ gia tộc danh giá nhưng bà Hồng Vân không phải người chỉ sống hưởng thụ, sang chảnh mà sớm chứng tỏ được khả năng kinh doanh vượt trội được thừa hưởng từ mẹ.

Vai trò của bà Hồng Vân thể hiện rõ trong lĩnh vực dược phẩm. Bà Vân cùng chồng sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen.

Theo giới thiệu, Nanogen có 4 nhà máy, 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam với tổng diện tích là 73.000m2. Nanogen nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các tiến bộ của ngành công nghệ sinh học trong khu vực châu Á Thái Bình Dương trong việc sản xuất nguyên liệu dược và thành phẩm thuốc tiêm đặc trị từ công nghệ DNA/ protein tái tổ hợp.

2. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - người con trai xuất sắc của gia tộc Sơn Kim

Tại TP.HCM, Tập đoàn Sơn Kim nổi tiếng là doanh nghiệp phát triển phân khúc bất động sản cao cấp, với giá các sản phẩm vô cùng đắt đỏ gắn liền với Chủ tịch Nguyễn Hoàng Tuấn – con trai bà Nguyễn Thị Sơn.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn dẫn dắt SonKim Land và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Năm 2015, ông Tuấn được vinh danh là “Nhân vật bất động sản xuất sắc”.

Tính đến thời điểm hiện tại, SonKim Land có những dự án làm nên tên tuổi nổi bật như The 9 Stellars, The Galleria Residence, The Crest Residence, The Opera Residence, Gateway Thảo Điền và Serenity Sky Villas.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Trang

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang tham gia điều hành doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sơn Kim

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang là một trong những thành viên chủ chốt, phụ trách nhiều mảng kinh doanh của Tập đoàn Sơn Kim.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Sơn Kim Group vận hành chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 – một thương hiệu đến từ Hàn Quốc.

Đầu năm 2018, GS25 ra mắt tại thị trường Việt Nam đánh dấu cho việc liên doanh giữa Tập đoàn GS Retail Hàn Quốc và Tập đoàn Sơn Kim. Cuối năm 2021, GS25 Việt Nam khai trương cửa hàng nhượng quyền đầu tiên.

Tháng 3/2025, GS25 mở rộng sự hiện diện tại miền Bắc thông qua việc khai trương đồng loạt 6 cửa hàng tại Hà Nội. GS25 Việt Nam nuôi tham vọng sẽ mở hệ thống 2.000 cửa hàng trên toàn quốc sau 10 năm hoạt động.

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh

Ông Nguyễn Hoàng Anh có niềm đam mê với cà phê sạch

Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời về ngành thời trang, bất động sản, song ông Nguyễn Hoàng Anh lại có niềm đam mê với cà phê và theo đuổi giấc mơ cà phê sạch. Ông mở công ty sản xuất trà - cà phê sạch, không chỉ bán trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

5. Ông Nguyễn Hoàng Lâm

Ông Nguyễn Hoàng Lâm là con trai út của bà Sơn. Ông Lâm xây dựng thương hiệu Duy Quân Interior, chuyên thiết kế nội thất từ năm 2018. Những đối tác mà công ty đã thiết lập được quan hệ vững chắc bao gồm SonKim Land, GS25 Việt Nam, Vera fashion…

6. Ông Hồ Nhân

Ông Hồ Nhân - "cha đẻ" vắc-xin phòng Covid-19 Nanocovax

Ông Hồ Nhân là con rể bà Nguyễn Thị Sơn. Ông Hồ Nhân sinh năm 1966, quê tại Thủ Đức, TP.HCM. Ông là người có nền tảng học thuật vững chắc với học vị Tiến sĩ tại Đại học Arizona (Hoa Kỳ).

Năm 2006, ông trở về quê hương, khởi đầu hành trình xây dựng nền tảng khoa học công nghệ sinh học dược hiện đại và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen, dưới sự dẫn dắt của ông với cương vị Chủ tịch HĐQT, đã trở thành một trong những công ty tiên phong trong sản xuất công nghệ sinh học dược tại Việt Nam. Ông Hồ Nhân được biết đến là “cha đẻ” của vắc-xin phòng Covid-19 Nanocovax.

Đáng tiếc, sau một thời gian chống chọi với bệnh tim, ông Nhân qua đời vào ngày 12/5/2025, hưởng thọ 59 tuổi. Sự ra đi của doanh nhân Hồ Nhân khi vắc-xin Nanocovax vẫn chưa được cấp phép không khỏi khiến nhiều người tiếc nuối.