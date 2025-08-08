Có thể thí điểm sàn giao dịch mã hóa ngay trong tháng 8

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về đề án thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, ông Chi cho biết, trong quá trình triển khai xây dựng đề án thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm từ các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, đánh giá tình hình tham gia giao dịch mua - bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam, cũng như làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Theo ông, đây là lĩnh vực rất mới, rất khó. Trong bối cảnh vừa xây dựng để tổ chức, phát triển đề án an toàn, bền vững, trong khi không nhiều quốc gia chấp nhận và cho giao dịch loại tài sản này một cách rộng rãi, Bộ Tài chính cần đánh giá kỹ với các cơ quan liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (Ảnh: VGP).

Ông Chi cho biết, hiện Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả khía cạnh, đã báo cáo Chính phủ và Chính phủ cũng rất thận trọng, đã có báo cáo Bộ Chính trị để xin chủ trương thí điểm.

"Khi Bộ Chính trị có kết luận thì Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh đề án theo kết luận đó và ban hành các quy định liên quan việc tổ chức thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam. Nếu sớm thì có thể thực hiện trong tháng 8, còn muộn hơn thì có thể trong tháng 9", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin.

Về số lượng sàn dự kiến được tham gia thí điểm, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết trong quá trình xây dựng đề án, Bộ chủ trương làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, chuyên môn, trình độ cán bộ của các tổ chức có đề xuất tham gia cung cấp dịch vụ này. Trên cơ sở công khai minh bạch các tiêu chí sẽ xem xét lựa chọn.

Đặc biệt, tại đề án này, Bộ Tài chính khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia theo đúng chủ trương của Đảng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Do đây là lĩnh vực mới, sáng tạo, nên cần hướng tới khuyến khích kinh tế tư nhân, đảm bảo tính cạnh tranh.

Trong thời gian thí điểm, Bộ Tài chính dự kiến có hơn 1 sàn giao dịch được tham gia thí điểm, nhưng sẽ không có quá nhiều, để quá trình đánh giá sau thí điểm đạt hiệu quả cao nhất.