Chốt giá vàng hôm nay ngày 17/10 giảm mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 17/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 17/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 143,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 17/10, giá vàng trong nước ngày 17/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 17/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 17/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 17/10, đảo chiều giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10, đảo chiều giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 17/10, giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139,1 –143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,1 – 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,4 – 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 17/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 17/10 giảm với giá vàng giao ngay giảm 25 USD/ounce, xuống mức 4.165 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.211 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, lùi xa mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo Jefferies - Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư của Mỹ, thị trường vàng thế giới có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn do lãi suất thực tăng.

Jefferies hạ dự báo giá vàng quý IV xuống 4.400 USD/ounce, từ mức 4.600 USD/ounce. Dự báo giá vàng bình quân năm 2026 cũng giảm từ 4.595 USD xuống 4.511 USD/ounce.

Tuy vậy, Jefferies vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn và giữ dự báo giá vàng năm 2027 ở mức 5.000 USD/ounce. Nợ công Mỹ tăng, thâm hụt ngân sách lớn, lạm phát dai dẳng và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương được xem là những yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.165 USD/ounce (tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 17/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 17/10, giá vàng ngày 18/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.