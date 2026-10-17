Giá vàng hôm nay 17/10: Thế giới tăng nhẹ, trong nước đứng yên

Giá vàng thế giới tăng nhẹ, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống. Chỉ số USD giảm 0,5%, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi xuống mức thấp nhất trong ba tuần, tạo lực hỗ trợ cho giá vàng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm đã tạo điều kiện cho vàng lấy lại đà tăng, bởi kim loại quý không sinh lãi thường hấp dẫn hơn khi lợi suất trái phiếu đi xuống. Tuy nhiên, triển vọng giá vẫn chịu sức ép từ chính sách tiền tệ Mỹ. Những số liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến đang củng cố khả năng Fed duy trì lập trường thắt chặt. Thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 ở mức 72%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 92%.

Ở chiều hỗ trợ, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và nhà đầu tư Trung Quốc vẫn đáng chú ý. Theo Ray Jia, trưởng bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bổ sung 23 tấn vàng vào dự trữ trong tháng trước; các quỹ ETF vàng tại nước này cũng ghi nhận dòng vốn vào mạnh trong tháng 9.

Giá vàng hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa).

Ông Jia cho biết giá vàng tính bằng nhân dân tệ tăng 3% trong quý 3 năm 2026, dù đà tăng bị thu hẹp bởi lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và lo ngại lạm phát. Trong ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục biến động mạnh khi dòng tiền phòng thủ đối đầu với kỳ vọng lãi suất cao kéo dài.

Còn theo chuyên gia Thadeu Dos Santos của Infinox, triển vọng giá vàng trong ngắn hạn sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ thông điệp chính sách tiền tệ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Nếu Fed phát đi tín hiệu cứng rắn về lãi suất, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng trở lại, gia tăng sức ép giảm giá đối với kim loại quý. Ngược lại, quan điểm thận trọng hơn về chính sách tiền tệ có thể giúp lợi suất duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện để giá vàng phục hồi.

Theo Reuters, trong phát biểu tại cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 16/10, Chủ tịch Fed Kevin Warsh chưa đưa ra tín hiệu cụ thể về định hướng lãi suất tại cuộc họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28-10. Vì vậy, thị trường vàng vẫn đứng trước những biến động khó lường, khi nhà đầu tư cân nhắc giữa áp lực lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.165 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo Fed không tăng lãi suất trong tháng 10. Ngân hàng trung ương Mỹ đang đứng trước bài toán khó khi vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa tránh tạo ra những tranh cãi về ảnh hưởng chính trị đối với chính sách tiền tệ.

Ryan McKay, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định, giá vàng chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce, khiến các quỹ đầu cơ bán vàng. Số liệu lạm phát cao hơn dự kiến càng thúc đẩy hoạt động bán ra.

Tuy nhiên, dòng vốn ETF vàng và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn khá vững. Những yếu tố này có thể giúp giá vàng duy trì vùng hỗ trợ 4.000 - 4.100 USD/ounce.

Các chuyên gia tại TD Securities cũng dự báo Fed sẽ không tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Cơ quan này cho rằng lạm phát dai dẳng có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến cũng làm tăng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong những tháng tới.