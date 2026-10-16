Chốt giá vàng hôm nay ngày 16/10 đồng loạt tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 16/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 16/10 tăng giá vàng miếng ở mức 143,9 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 16/10, giá vàng trong nước ngày 16/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 16/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 16/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 16/10, tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/10, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNE.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 16/10, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139,5 –143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,4 – 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 16/10 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 37 USD/ounce, lên mức 4.190 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.174 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, tiến gần mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Ryan McKay - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities - nhận định, thị trường vàng thế giới chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce, khiến các quỹ đầu cơ bán vàng. Số liệu lạm phát cao hơn dự kiến càng thúc đẩy hoạt động bán ra.

Tuy nhiên, dòng vốn ETF vàng và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn khá vững. Những yếu tố này có thể giúp giá vàng duy trì vùng hỗ trợ 4.000-4.100 USD/ounce.

Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FxPro - dự báo, giá vàng có thể dao động trong vùng 4.050-4.200 USD/ounce. Theo ông, nếu giá dầu tiếp tục neo cao, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại và đồng USD mạnh lên, đà phục hồi của vàng có thể bị hạn chế. Ngược lại, nhu cầu đầu tư và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là những yếu tố hỗ trợ giá.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.190 USD/ounce (tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 16/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 16/10, giá vàng ngày 17/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.