“Anh giai Bắc Ninh” tiết kiệm 20 nghìn đồng/ngày để mua ô tô gây tranh cãi: Sự thật bất ngờ

Ngày hôm nay, dân mạng bỗng được phen “dậy sóng” bởi thông tin một người đàn ông đi mua ô tô nhờ tiết kiệm 20 nghìn đồng tiền ăn sáng mỗi ngày. Nội dung bài biết cho biết: “Mỗi ngày vợ cho 20 nghìn đồng tiền ăn sáng, anh giai lại tiết kiệm để dành mua ô tô. Và hôm nay, sau những ngày tháng dài đằng đẵng, anh bê thành quả là 700 triệu đồng ra showroom rinh xe về trong ánh mắt thẫn thờ của các nhân viên”.

Chỉ trong vòng 1 giờ, bài viết nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức, bài viết cùng hình ảnh người đàn ông với chiếc thùng đựng đầy tiền lẻ mang đến showroom để mua ô tô được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, thu hút hàng nghìn người vào bình luận, tranh cãi.

Nhiều người cho rằng, nếu tiết kiệm 20 nghìn đồng một ngày thì phải mất 100 năm mới đủ 700 triệu đồng để mua ô tô. Vì vậy, điều này là không thể. Nhưng có người dí dỏm bình luận rằng, có thể nếu như anh này có cùng lúc 10 cô vợ.

Vị khách đặc biệt mang 700 triệu tiền lẻ đi mua ô tô gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh: Vương Đình Tú)

“Hay nhỉ. Mỗi ngày 20k, một năm 7,3 triệu. Vậy là bạn này đã chờ 96 năm để mua ô tô”, tài khoản Minh Nguyễn bình luận.

Đồng tình, một tài khoản khác cho rằng, để tiết kiệm 700 triệu đồng mua ô tô thì người này phải mất gần 100 năm. Chưa kể lấy vợ sớm nhất cũng phải 20 tuổi. Suy ra, ít nhất anh zai này phải 120 tuổi rồi. Vậy nên, điều này không có thật.

“Một ngày tiết kiệm 20k thì một năm tiết kiệm được 7,3 triệu đồng. Để có 700 triệu đồng thì phải mất 95,8 năm. Vậy, việc chỉ có 1 vợ cho mà anh để dành được đủ 700 triệu đồng là bất khả thi.

Giả sử, việc anh tiết kiệm được 700 triệu đồng từ tiền ăn sáng là thật thì có lẽ phải có 4-5 người vợ, mỗi ngày cho anh 20 nghìn đồng thì mất tầm 20-23 năm thôi”, tài khoản Nguyễn Thị Hiền phân tích.

Toàn bộ tiền mua ô tô là tiền lẻ. (Ảnh: Vương Đình Tú)

Bài viết đăng tải chỉ chưa đầy 2 giờ đã thu hút gần 30 nghìn người vào bình luận, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ. Hầu như ai cũng cho rằng câu chuyện này không có thật và không khả thi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là hình ảnh của một người người đàn ông quê ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mang số tiền lẻ này đi mua ô tô vào sáng nay, 14/8/2025.

Anh Vương Đình Tú, nhân viên tư vấn bán hàng của showroom ô tô có địa chỉ tại phố Riễu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết, bản thân anh và mọi người trong showroom cũng hết sức bất ngờ vì đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này.

Showroom ô tô phải huy động khoảng 20 nhân viên để kiểm đếm số tiền của vị khách đặc biệt trên. (Ảnh: Vương Đình Tú)

“Sáng nay, khách hàng đến mua chiếc xe ô tô Yaris Cross có giá khoảng 700 triệu đồng. Khi thanh toán thì khách hàng đưa ra một thùng tiền lẻ mệnh giá từ 1-5 nghìn đồng. Chúng tôi phải huy động khoảng 20 người để kiểm đếm. Bây giờ, đang mang tiền ra ngân hàng cho nhân viên ngân hàng kiểm đếm tiếp”, anh Tú thông tin.

Theo anh Tú, trước khi mang tiền đi mua ô tô, khách hàng đã phải nhờ 10 người đếm từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối mới xong. Trả công người đếm bằng bữa ăn tối với 3 con ngan và 3 can rượu.

Cán bộ ngân hàng "toát mồ hôi hột" khi kiểm đếm số tiền 700 triệu đồng này. (Ảnh: Vương Đình Tú)

Ngoài ra, anh Tú còn tiết lộ rằng, công việc của vị khách đặc biệt này là bán rau trên cửa khẩu. Đây không hoàn toàn chỉ là tiền ăn sáng mỗi ngày 20 nghìn đồng vợ cho mà là toàn bộ số tiền lẻ mà họ tiết kiệm trong khoảng 6 năm của mình. Cứ mỗi khi có tiền lẻ, mệnh giá thấp, từ 1-5 nghìn đồng thì họ đều cất đi. Khi thì vài nghìn, khi thì vài trăm nghìn, họ không đếm bao giờ.