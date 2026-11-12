20 năm làm con nợ mua chung cư Hà Nội từ lương 15 triệu

Tôi ra trường năm 2006, xuất thân từ một vùng quê nghèo, hai bên gia đình đều không có điều kiện hỗ trợ về kinh tế. Công việc của hai vợ chồng tôi trải qua khá nhiều thăng trầm. Suốt những năm đầu đi làm, thu nhập về cơ bản chỉ đủ trang trải cuộc sống, gần như không có khoản tích lũy đáng kể.

Tôi nghĩ hoàn cảnh của mình cũng không quá khác biệt so với nhiều người. Nhưng có một quyết định mà đến giờ nhìn lại, tôi cho rằng đã tạo ra bước ngoặt quan trọng về tài chính cho gia đình: mua căn hộ vào năm 2018 và ở đến giờ. Thời điểm đó, điều kiện kinh tế của gia đình tôi không thực sự dư dả. Lương của tôi là 8 triệu đồng mỗi tháng, vợ tôi được 7 triệu đồng. Tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 15 triệu đồng. Tài sản tích lũy đáng kể nhất chỉ có một cây vàng, bán đi được 33 triệu đồng.

Để hình dung mặt bằng giá bất động sản lúc bấy giờ, đất ở một số khu vực vùng ven Hà Nội như Yên Nghĩa, Tả Thanh Oai, An Khánh, nếu nằm trong ngõ nhỏ, sâu và chưa có sổ, có thể có giá khoảng 15 triệu đồng mỗi m2. Những mảnh đất nhỏ nhất cũng khoảng 30 m2. Trong khi đó, căn hộ tôi quyết định mua có giá khoảng 20 triệu đồng mỗi m2. Tôi chọn căn nhỏ nhất, diện tích 49 m2, giá bán 980 triệu đồng.

Với số tiền tích lũy ít ỏi, chúng tôi buộc phải tính đến phương án vay ngân hàng. Khoản vay là 600 triệu đồng, thời hạn 20 năm, được phép trả nợ trước hạn. Hai năm đầu được miễn lãi, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi, trung bình khoảng 11% một năm. Lãi được tính trên dư nợ thực tế sau khi đã trừ phần gốc trả trước đó. Ngoài khoản vay ngân hàng, tôi còn mượn thêm anh em, bạn bè và trả dần.

Hai năm đầu là khoảng thời gian chúng tôi tranh thủ trả bớt một phần nợ. Bước sang năm thứ ba, khi bắt đầu phải trả cả gốc lẫn lãi, số tiền phải trả ngân hàng mỗi tháng vào khoảng 7 triệu đồng. Đây là khoản chi đáng kể nếu so với tổng thu nhập 15 triệu đồng của hai vợ chồng thời điểm ban đầu.

Tuy nhiên, khoản trả ngân hàng giảm dần theo thời gian do phần gốc vẫn được thanh toán hàng tháng. Trong những năm tiếp theo, thu nhập của hai vợ chồng cũng dần được cải thiện. Nhờ vậy, áp lực tài chính từng bước nhẹ đi. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, tôi đã hoàn thành việc trả nợ khoản vay mua nhà.

Nhìn lại hành trình này, tôi nhận ra một điều: có thể chúng ta không hẳn thiếu cơ hội mua nhà, mà đôi khi đang chờ đợi một điều kiện quá lý tưởng mới dám đưa ra quyết định. Tôi thấy nhiều người có tâm lý muốn tích lũy đủ tiền, hoặc ít nhất phải có gần đủ giá trị căn nhà rồi mới tính chuyện mua. Đây là suy nghĩ dễ hiểu, bởi mua nhà là quyết định tài chính lớn, đặc biệt với những người không có sự hỗ trợ từ gia đình. Không ai muốn phải gánh một khoản nợ kéo dài hàng chục năm.

Nhưng vấn đề là thu nhập của phần lớn người lao động thường không tăng kịp tốc độ tăng giá nhà. Khi chúng ta cố gắng tiết kiệm thêm vài năm để có một khoản tiền lớn hơn, giá bất động sản có thể đã tăng thêm một khoảng cách đáng kể. Số tiền tích lũy được chưa chắc đã bù đắp nổi phần chênh lệch đó. Cứ như vậy, việc mua nhà ngày càng trở nên khó khăn. Nếu năm 2018 tôi tiếp tục chờ đến khi tích lũy đủ tiền mới mua nhà, có lẽ câu chuyện hôm nay đã rất khác.